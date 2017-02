Enfim, resolvido o caso da composição de Comissão

Informação

Somente ontem, no final da manhã, o presidente da Câmara, vereador Carlos Evaristo da Silva (PSD), conseguiu resolver o impasse em torno da formação definitiva da Comissão Permanente de Indústria, Comércio e Relações do Trabalho. O embaraço foi resolvido com a indicação do vereador Protássio Ribeiro Nogueira (PSD) para o lugar de Caio Cunha (PV), que entregou ao presidente uma carta de renúncia ao cargo de membro do grupo, após desencontros internos com o vereador Antonio Lino (PSD), durante o processo de escolha do presidente. Vereador mais votado nas eleições passadas, Caio Cunha contava com o cargo de presidente da Comissão, mas acabou batendo de frente com Lino, que também postulava o mesmo posto. Não houve acordo entre os dois e o adversário de Caio foi mais rápido e acabou obtendo para si o apoio do terceiro membro do grupo, o vereador José Francimário Vieira de Macedo, o Farofa (PR). Vendo que não conseguiria o posto de presidente, Caio ameaçou renunciar, o que acabou fazendo, primeiro, de viva voz, e, depois, por escrito, atendendo a uma solicitação do presidente Evaristo, para que este pudesse indicar o seu substituto. Lino disse à coluna que agiu politicamente e que, diante do impasse com Caio, foi buscar o apoio e o voto do terceiro membro, no caso, Farofa. Já o renunciante não concorda e diz que “política é gesto”, alegando que Lino poderia abrir mão do cargo por já haver sido indicado presidente da Comissão de Obras e Habitação. “O combinado não sai caro”, disse Caio à coluna, justificando sua renúncia, classificada por alguns como um “ato infantil”. “Não iria ficar numa Comissão onde havia um racha; acho que não tinha necessidade de atrito. Sem harmonia, vi que não seria producente permanecer”, afirmou Caio Cunha.

Congratulações

Os 70 anos de fundação do Grupo Escoteiro Ubirajara de Mogi das Cruzes foi lembrado na Assembleia Legislativa pelo deputado estadual Gondim Teixeira (SD) que propôs votos de congratulações ao trabalho realizado com os jovens escoteiros e lembrou também o fundador, Rodolpho Pedro José Mehlmann, falecido em 1974.

Agora vai!

O deputado estadual Marcos Damásio (PR) anunciou que irá interceder junto ao Governo do Estado para que seja instalado um polo tecnológico em Ferraz de Vasconcelos. Damásio bem que poderia ter feito isso quando ocupou, por alguns anos, o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico e Social de Mogi das Cruzes.

Paróquia

Idealizada e construída pelo padre cantor Alessandro Campos, a nova Paróquia Santa Rita de Cássia, no Bairro do Socorro, será oficialmente instituída no próximo dia 5 de marco, durante solenidade no templo.O padre Gabriel Gonzaga Bina, que reassumiu suas atividades junto à Igreja, após quatro anos como prefeito de Santa Isabel pelo PT, será o primeiro pároco do novo espaço.

Mau sinal

A ausência do prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta (PRB), no início do ano legislativo em Ferraz causou evidente desconforto entre os vereadores. O presidente da Câmara, Flávio de Souza, o Inha (PTB), disse que o prefeito “fugiu” da Câmara e que os vereadores não irão “ficar de joelhos” perante a administração da Cidade. A situação em Ferraz faz lembrar um antigo adágio, repetido com frequência pelo ex-prefeito mogiano, Waldemar Costa Filho: “O prefeito pode brigar com o governador, até com o presidente da República; mas nunca com a Câmara de sua Cidade”.

Cotidiano



Frase

Viva cada dia como se fosse o último. Um dia você acerta.

Apparicio Torelly, o Barão de Itararé (1895-1971), jornalista, escritor e primeiro humorista político brasileiro