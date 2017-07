Energia Sustentável

Artigos

Jolindo Rennó

O desenvolvimento tecnológico é realmente sensacional. O mundo vai se transformando de uma forma exponencial e em diversas áreas, de forma sustentável, o que a natureza agradece.

Num dos setores essenciais, a geração de energia elétrica, o Brasil tem um considerável histórico no desenvolvimento de novas tecnologias. As grandes usinas hidrelétricas surgiram tempos atrás, fruto de uma engenharia totalmente nacional, porém com as questões ambientais sempre inerentes ao aproveitamento hidráulico.

O País gera grandes blocos de energia em locais distantes dos centros urbanos, aproveitando-se de potenciais hídricos. O produto gerado percorre um extenso trajeto até o consumidor final, com custos globais que alcançam cifras elevadíssimas, mesmo tendo como insumo a água, um bem abundante no Brasil.

As diversas linhas de transmissão se interligam através de subestações, formando malhas que são interligadas com as linhas de distribuição das concessionárias, levando finalmente a energia ao consumidor final.

Hoje, o mundo vislumbra um novo conceito.O Brasil, ainda de forma incipiente, tem o foco de geração de energia pelo próprio consumidor, no ponto de consumo. A proposta é de além de consumir, comercializar o excesso de energia com a concessionária – ponto chave no emprego de novas tecnologias e inovações. Trata-se de uma mudança total de paradigmas.

Esse novo conceito, através de legislações modernas e incentivos nos investimentos trará num futuro muito próximo uma grande transformação no setor.

Nossa matriz energética será destacada pela energia solar e, com isso, serão reduzidos substancialmente os investimentos em hidroeletricidade, ficando estas suprindo os grandes consumidores.

Uma nova legislação da ANEEL deu um passo fundamental para normatizar procedimentos de comercialização pelo consumidor junto às concessionária, da energia solar produzida em excesso (confira a modernização da Resolução 482/2012 da ANEEL) .









Fato é que iremos presenciar a médio prazo mudanças significativas do nosso sistema energético como um todo, aprimorando com novas tecnologias e grandes inovações, tendo como linha mestra o aproveitamento, finalmente, de uma energia inesgotável, a energia solar.

Jolindo Rennó é engenheiro eletricista e presidente da AEAMC (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Mogi das Cruzes)