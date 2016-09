Encontro permite troca de experiências sobre o luto

Comentários (0) Cidades Like

ELIANE JOSÉ

Será realizado no sábado, o primeiro encontro do grupo Conversando sobre Perdas e Luto, criado para a troca de experiências entre pessoas que enfrentam dificuldades para lidar com perdas significativas, como a morte de familiares . E até o final do mês, o Centro de Valorização da Vida (CVV) deverá retomar o atendimento telefônico interrompido cinco anos atrás.

Essas duas ações devem marcar, ainda que não oficialmente, a campanha Setembro Amarelo em Mogi das Cruzes – a iniciativa alerta sobre o aumento dos índices mundiais de suicídio.

No mundo, a cada 49 segundos, ocorre um suicídio, segundo conta Madalena Antonia da Silva Ribeiro, responsável pelo CVV mogiano. Ela participou do encontro na capital do Ceará. E destacou alguns dados nacionais, como o crescimento dos casos, em decorrência da crise econômica. Desemprego, problemas financeiros, depressões e distúrbios mentais são algumas das causas desse tipo de morte. Homens de 20 a 35 anos são as principais vítimas. E a maior parte das tentativas de suicídio é praticada por mulheres.

Muito próximo de retomar as atividades interrompidas em 2011 por causa de problemas administrativos e a redução do número de voluntários, a entidade poderá marcar o Setembro Amarelo com o retorno do serviço telefônico, nos próximos dias.

Um curso de preparação de voluntários está sendo finalizado.

“Não programamos nenhuma atividade, mas é muito importante divulgar essa data, que está mobilizando entidades porque aumentou o número de suicídios no mundo”, disse Madalena, ela própria com uma fitinha amarela na camiseta.

Desde os anos 2000, Madalena atua no CVV. Para ela, o suicídio cresce porque é um tabu social. “As pessoas não falam porque sentem culpa. Um suicídio em família é algo difícil de superar. E a falta de exposição do assunto, como alerta e para o conhecimento público, dificulta o combate”, afirma.

Madalena lembra que sempre houve uma concentração peculiar dos casos em Jundiapeba e César de Souza.

Segundo ela, alguns sinais são dados por quem enfrenta esse grande dilema. Essas pessoas expressam, repetidas vezes, “o cansaço com a vida”, “a vontade de morrer”. “Outro problema é: a falta de escuta atual, quando as pessoas estão centradas apenas em si, em relações virtuais, e o ser humano precisa do contato humano, da conversa, da presença física”, adverte.