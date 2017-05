Silene

Next As chefs convidadas, Dayse Paparoto e Luriana Toledo, com Ciro Pirondi e Ana Zeferino, no Encontro de Chefs que movimentou o Bottega 3. (Foto: Elton ishikawa)

José Jacintho Sanchez e Kristina Gorgolin marcaram presença no prestigiado jantar. (Foto: Elton Ishikawa)

Lú e Roque Tomazine estiveram saboreando o cardápio assinado pelas chefs premiadas no masterchef 2016. (Foto: Elton Ishikawa)

Gilberto Ferraz e Ana Renata Torino clicados pelo endereço da Praça Norival Tavares. (Foto: Elton Ishikawa)

Também presentes, Danyana e Danilo Pimentel Fernandes, na foto, ainda aguardando a chegada das filhotas gêmeas, Lara e Marina, nascidas recentemente no Hospital São Luiz. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá, André Costi, Marilia Varella, Mariana Carvalho e Pedro Espósito. (Foto: Elton Ishikawa)

Caminhada Ecológica

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes promove neste sábado a 5ª Caminhada Ecológica – “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida – Cultivar e guardar a criação”, tema da Campanha da Fraternidade 2017, que terá como destino o Parque da Cidade. A concentração está marcada para as 8 horas, em frente ao Seminário Menor “São João XXIII”, na Avenida Braz de Pina, 560, no Alto do Ipiranga, onde os participantes receberão um kit, com camiseta, boné e squeeze. ​Além da caminhada, que será acompanhada por um carro de som, haverá plantio de mudas de diversas espécies nativas, tanto na Mitra Diocesana como no Parque da Cidade.

Campanha

A Rede de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco está lançando nas redes sociais a Campanha #Doevida #Doeamor #Doecarinho #Solidariedade para arrecadar leite em pó, sustagen e gelatina, que serão doados aos pacientes atendidos pela instituição. As doações podem ser entregues na sede da entidade, na Rua Padre João, 231, e em outros postos que colaboram com a campanha, como o IMOT, Denise Leite Calçados, Empório Dom Carlos, Método Supera Mogi Das Cruzes, Colégio Tomás Agostinho, e Colégio Objetivo.

Poch Bags

Para inovar os looks noturnos a tendência do momento é trocar as clutches por poch bags, modelo que sugere saquinhos. Estilosas, leves e fáceis de carregar na mala, elas são perfeitas para mulheres que vivem viajando e adoram uma opção prática para usar nesta temporada do inverno 2017.

Nats 27

Márcia Pavanelli Eroles Fernandez, Rosemary de Oliveira Dodio Miyake, Lais Naomi Nakashima, Elaine Jussara Tolosa, Tereza Cury Alves