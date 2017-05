Encontro Dançante

Silene

Next Lídia e Milton Tanigushi em mais um dos concorridos encontros dançantes do Clube Náutico Mogiano. (Foto: Elton Ishikawa)

Karen Grazia e Ademar Millotti curtindo a noite em grande estilo. (Foto: Elton Ishikawa)

Livres, leves e soltos, os diretores sociais, Inês e Luiz Cezar Veiga.(Foto: Elton Ishikawa)

Ruth e Clóvis Yoshino no ritmo dos sucessos da Banda Definisom. (Foto: Elton Ishikawa)

Rita e Mário Nishino também pela pista do Clube do Patinho. (Foto: Elton Ishikawa)

Marcolino Tome e Fernanda Boucault clicados em altas performances. (Foto: Elton Ishikawa)

Posse

O cirurgião-dentista Claudio Miyake toma posse, na noite de hoje, em seu terceiro mandato consecutivo como presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP. A solenidade está marcada para logo mais às 20 horas, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Título

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, presidida pelo vereador Carlos Evaristo da Silva, realiza logo mais às 20 horas, a sessão solene de entrega do Título de “Cidadã Mogiana” a Turid Dahl e do Título de Honra ao Mérito à Associação Beneficente Àrvore da Vida, que acontece na Sede do Poder Legislativo.

Rotary

O Rotary Club de Mogi das Cruzes, sob o comando do presidente Valdir Lopes, promove nesta quinta-feira, a sua reunião comemorativa do Dia do Dia das Mães, que acontece a partir das 20h30, na Associação de Rotarianos. Na oportunidade, o clube recebe Jolie Stitt, do Instituto Abecar, como convidada da noite.

Tiffany

Desembarcam este mês no Brasil as novas coleções da Tiffany, compostas por peças supercoloridas, de linhas simples e sofisticadas. Batizadas de Melody, assinada por Paloma Picasso, e HardWear, inspirada em um bracelete unissex desenvolvido pela joalheria americana em 1971, as coleções contam com brincos, anéis e colares com esferas de ouro ou prata e elos de corrente, que combinam tanto com jaquetas de couro, quanto com um vestido de gala.

Nats 11

Maria Helena Gran Cristóforo, Alvalena Eira Iague, Mário de Carvalho, Luiz Fernando Ussier, Luciana Moura Nascimento Gomes, Maria Aparecida Viana de Moraes