Encontro Dançante resgata os anos 70 a 90

Caderno A - Capa

CARLA OLIVO

Uma viagem musical aos sucessos nacionais e internacionais que marcaram época nos anos 70, 80 e 90. Esta é a proposta do 1º Encontro Dançante de Amigos, marcado para este domingo (28), a partir das 17 horas, no salão social Todo, no Conjunto Residencial Bertioguinha, em Mogi das Cruzes. Com repertório por conta da Banda Angellus, o evento promete resgatar os bons tempos das matinês dançantes da Cidade, e deve se repetir nos próximos meses como opção de entretenimento para os finais de tarde e noites de domingo.

Segundo Miguel Angelo Guilherme, 65 anos, que há mais de quatro décadas comanda a Banda Angellus, para as próximas edições do encontro, a ideia é trazer atrações musicais como os cantores da Jovem Guarda, Erasmo Carlos, Wanderley Cardoso, Wanderléa, entre outros, a Mogi.

“Precisamos resgatar este costume que havia na Cidade, nos tempos de antigos salões como Itapeti Clube e 1º de Setembro, que faziam matinês dançantes aos domingos, além do Sobrado, Kanekão e dos Bailes da Cebola, que reuniam muita gente no Batuka Jazz e no Sarau. Quem gosta de dançar tinha onde ir e apreciar a música ao vivo em um ambiente agradável e familiar”, relembra.

No entanto, de acordo com o músico conhecido como Angelo, atualmente, quando se fala em eventos com repertório dos anos 70 aos 90, o que se tem, na maioria das vezes, são bailes com som eletrônico. “Queremos priorizar a boa música ao vivo”, destaca ele, que já acompanhou as bandas de Tim Maia, Jorge Ben Jor, Sidney Magal, entre outros, e nos últimos meses animou a feira noturna do Mercado do Produtor, no Mogilar.

Na Angellus, o músico toca guitarra, enquanto Léo fica no baixo, Gerson (teclado), André Lourenço (bateria), Félix (tumbadora), Marcelo (sax) e Suka (vocal).

O evento deste domingo, organizado pelo Grupo Angellus Produções Artísticas Ltda., tem ingressos à venda hoje e amanhã no próprio salão Todo, na Estrada Mogi-Bertioga, km 3, no Conjunto Residencial Bertioguinha.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 99445-8591; 97575-1705 e 97374-7810 ou no email keyla.kelman@hotmail.com .