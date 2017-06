Silene

Next Clovis e Ruth Yoshino bailando pelo salão do Clube Náutico ao som da Banda Reflexus. (Foto: Elton Ishikawa)

Rosangela e Mauro Alves clicados em mais um concorrido encontro dançante. (Foto: Elton Ishikawa)

Marina Alves e Douglas de Freitas entre as presenças da noite. (Foto: Elton Ishikawa)

Os diretores sociais, Luiz Cesar e Inês Veiga. (Foto: Elton Ishikawa)

Francisco e Vanilda Santos clicados pelo Clube do Patinho. (Foto: Elton Ishikawa)

Também por lá, Mario Lessa e Lucilene Leal. (Foto: Elton Ishikawa)

Entrada dos Palmitos

Um dos pontos altos da Festa do Divino Espírito Santo, com certeza, é a tradicional Entrada dos Palmitos, que percorre as principais ruas da Cidade na manhã deste sábado. A concentração dos participantes está marcada para as 8 horas, em frente à Capela de Santa Cruz, na Rua Dr. Ricardo Vilela, na altura do nº 1.200, de onde os fiéis seguirão em cortejo até a Rua Dr. Deodato Wertheimer e José Bonifácio, até chegar à Praça Coronel Almeida, em frente à Catedral de Santana.

Centro Cultural

Em cartaz neste sábado, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, o filme “A Incompreendida”, de Asia Argento, que será exibido a partir das 9h30. A programação contará ainda com a participação da psicanalista convidada, Maria de Lourdes Mattos. Entrada gratuita.

Declare seu amor

Com uma proposta diferenciada a S.Stein preparou para este mês, a campanha “Declare seu amor”, que convida seus clientes a postarem nas redes sociais, facebook ou instagram, uma declaração de amor, que independentemente do Dia dos Namorados, também poderá ser dedicada às avós, tias, mães e filhos. A postagem mais curtida será premiada com um jantar preparado pela S.Stein, no próximo dia 12. A apuração e divulgação do vencedor serão feitas pelas redes sociais da marca no próximo dia 9.

Nats 03

Luiz Fernando Giazzi Nassri, Airton Leme de Faria Junior, Daniela Artuso, Ricardo Tadeu Teixeira Filho, Maria das Graças Sobral, Patrícia Dimitrov, Enzo Luiz, Caroline Harangoso Marques Fernandes