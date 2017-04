Empresária critica número reduzido de atendentes no INSS de Mogi

Cidades

NATAN LIRA

A empresária Vanessa dos Santos, de 36 anos, foi à unidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Mogi das Cruzes na tarde desta segunda-feira (17) para atualização cadastral e se deparou com uma situação que classifica como “desrespeitosa”. Trata-se da fila para triagem e emissão de senha para o usuário que não divide os atendimentos em preferencial ou normal.

Após o direcionamento do funcionário, conta, vinha então a espera para ser atendido. “Fui perguntar ao gerente o motivo de a agência estar assim e ele me disse que é porque muitos servidores aposentaram e o governo ainda não remanejou novos funcionários”, pontua Vanessa, que gravou um vídeo e encaminhou à reportagem de O Diário. Na filmagem, é possível perceber a grande quantidade de pessoas à espera por atendimento e o número de guichês vazios.

Em nota, o INSS esclareceu que a agência de Mogi das Cruzes disponibiliza dois guichês para triagem: um para atendimento preferencial e pessoas que já estão com atendimento agendado, que costuma ser mais rápido; e outro para o atendimento de orientação e informação, dirigido às pessoas que não fizeram o agendamento para serem atendidas. “Porém, há dias em que a demanda é muito grande e o tempo de espera para ser atendido pode se estender mais, tanto para a fila preferencial quanto para os outros atendimentos. Hoje, por exemplo, muitas pessoas procuraram a agência do INSS em Mogi para obter o cadastro de vínculos e contribuições, a fim de retirar valores do FGTS”, trouxe o texto enviado a O Diário.

A assessoria do órgão destacou ainda que, frente a essa demanda crescente, o Ministério do Planejamento autorizou na última quinta-feira a nomeação de 200 servidores aprovados no último concurso do INSS, em 2015. Entretanto não sabe, por ora, a quantidade que será destinada a cada um dos Estados.