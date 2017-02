Emprega Mogi oferta 127 vagas de trabalho nesta semana

QUADRO DESTAQUE

O Emprega Mogi, programa da Prefeitura de Mogi das Cruzes, inicia esta semana com 127 oportunidades no mercado de trabalho. Os mogianos podem se candidatar a vagas de chefe de cozinha, auxiliar de qualidade, auxiliar de faturamento, programador em DotNet, entre outras.

Destas 15 são destinadas a pessoas com deficiência. As oportunidades são atualizadas em tempo real e estão disponíveis na Carta de Serviços, no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes (www.mogidascruzes.sp.gov.br).

Realizado em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, o programa realiza um trabalho de mão dupla, atuando tanto na captação de vagas junto às empresas da Cidade como na seleção de profissionais.

Um dos focos também é a qualificação com iniciativas como o Time do Emprego e parceria com o Crescer.

São três postos na Cidade, localizados nos terminais Estudantes e Central e no CIC de Jundiapeba, que oferecem também serviços de emissão de carteiras de trabalho e seguro-desemprego.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4699-1900.