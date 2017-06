“Emmanuel” será encenada no Vasques

Caderno A - Capa

Uma história de amizade duradoura, que atravessa séculos, é o mote do espetáculo “Emmanuel – A Luz de Chico Xavier”. A montagem será atração no próximo dia 25 no palco do Teatro Vasques. Os assinantes de O Diário têm desconto no ingresso, que já está à venda.

O espetáculo que mescla cenário e o uso de três projetores simultâneos, faz com que o público mergulhe em uma história que começa no velho Egito e se estende até os dias de hoje.

Em uma conversa entre Chico Xavier e Emmanuel, o público tem a oportunidade de conhecer a sua trajetória de reencarnações, a conversa pessoal que teve com Jesus Cristo, suas provações, frustrações e realizações. A peça também destaca o trabalho de Emmanuel junto ao médium mineiro, morto em 2002, um dos mais importantes representantes do espiritismo.

Trata-se de um espetáculo emocionante e inspirador que mantém o público atento a cada revelação, a cada cena, a cada prova de amizade destes dois grandes espíritos unidos na eternidade do tempo.

“Emmanuel” é escrito e dirigido por Edu Rodrigues, que também atua ao lado de Roberto Rocco, Leandro Azevedo, Diego Cardoso, Geórgia Querido, Carla Verna e Hebert Freitas. A montagem é da ER Arte Produções. Cristina Marques assina a produção geral.

Os ingressos antecipados custam R$ 25,00. Para os assinantes do jornal sai a R$ 20,00 mediante apresentação da carteirinha do Clube Diário. Informações pelo 9-8185 3391 e 4790-1920.