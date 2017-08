‘Em Tempo’ une dança, música e teatro

Caderno A - Capa

O espetáculo ‘Em Tempo’, em cartaz no Sesi Mogi das Cruzes, nesta sexta-feira e sábado, une diversas linguagens como música, teatro e dança. Os ingressos estão disponíveis no sistema Meu Sesi.

O espetáculo da Cia. De Sapateado Pé na Tábua pretende remontar a linguagem do sapateado, atravessando bordas temporais e estilos musicais, trazendo em sua trilha, composições de nomes como Nina Simone e Rita Lee.

A pesquisa propõe abordar o sapateado de maneira contemporânea, por isso, parte de questionamentos como: Preenchemos ou dividimos nosso tempo? Vivemos em tempo de tranquilidade e reflexão ou de ansiedade e correria extrema? Na tentativa de responder tais questões, ambientes sonoros, cenográficos, teatrais e performáticos foram desenvolvidos a fim de dialogar com a linguagem do sapateado do início do espetáculo, até o seu suposto fim.

Criada no início de 2008 e idealizada por Renata Defina, após regressar de uma temporada como sapateadora da “BAM! Ensemble”, de Chicago (EUA), teve por objetivo unir sapateadores de diversos estilos, dispostos a deixar o universo competitivo, muito presente nos festivais de dança do Brasil, para dar espaço ao universo criativo. Assim surgiu a Cia. de Sapateado Pé na Tábua, que desenvolve seus projetos na Oficina de Artes, sediada em Ribeirão Preto.

O Sesi de Mogi das Cruzes está localizado na Rua Valmet, 171, em Braz Cubas. Os ingressos podem ser reservados pelo www.sesisp.org.br/meu-sesi. Informações pelo telefone 4723-6900.