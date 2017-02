Em São Paulo, um encontro de tucanos

Informação

Junto com um telefonema de felicitações pelos seus 51 anos completados nesta semana, o vereador mogiano Claudio Miyake (PSDB) recebeu também do governador Geraldo Alckmin (PSDB) um convite para participar do anúncio, na Estação da Luz, da vinda do Expresso Turístico, denominado de Trem das Marchinhas (de Carnaval), para Mogi, no próximo sábado, dia 11. Na oportunidade, Alckmin também iria entregar um novo trem para a Linha 7 da CPTM, que não serve à Região. Miyake aceitou de pronto, pois sabia que haveria oportunidade para uma longa conversa com o governador a respeito, entre outros temas, de sua terceira reeleição para o cargo de presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Quando venceu pela primeira vez, em 2013, o mogiano concorreu com mais quatro chapas; em 2015, depois de disputar com duas chapas, foi reeleito em primeiro turno. Agora parte para uma reeleição tranqüila, numa eleição homologatória, de chapa única. O que não impediu que o governador gravasse um vídeo de apoio à sua campanha. Após conversarem sobre os desafios da Odontologia no Estado, o governador se mostrou interessado em informações sobre o atual cenário político de Mogi das Cruzes e a gestão do PSDB no comando da Prefeitura Municipal. Recebeu notícias positivas da Cidade e ficou sabendo também que Miyake fora eleito presidente da Comissão Permanente de Transportes e Segurança e membro da Comissão Permanente de Saúde da Câmara. “Três áreas desafiadoras”, comentou Alckmin. A conversa se estendeu sobre questões específicas da vida mogiana e o vereador procurou ressaltar alguns aspectos da Cidade que dependem do governador do Estado para serem resolvidos.

Desafios

O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) participará no próximo sábado, dia 11, de um encontro com petistas da Cidade, das 14 às 17 horas, na Câmara de Mogi. “O momento atual do Brasil e o momento do PT: desafios” é o nome do seminário que deverá discutir os rumos do partido após a grave crise política que o abateu em função dos recentes escândalos que envolveram seus principais líderes. Representantes de todo Alto Tietê deverão estar presentes ao evento.

De novo

O vereador Jean Lopes (PC do B) decidiu dar a sua contribuição para o já caótico trânsito mogiano. É de sua autoria o projeto de lei que cria os serviços de moto-táxi, para transporte de passageiros em motocicletas, e moto-frete, destinado a transportar mercadorias, na Cidade. Mais um complicador em meio às atuais divergências entre taxistas e motoristas do Uber. O projeto do vereador repete ideia semelhante já apresentada – e que não vingou em Mogi.

Skate

Os novos bancos de madeira da recém-recuperada Praça Padre Roque Pinto de Barros, assim como os assentos da Praça Coronel Almeida tornaram-se pontos de… manobras de skatistas que neles sobem com seus equipamentos. Além de impedir o uso para o tradicional descanso de quem está no Centro da Cidade, as radicais intervenções dos garotos provocam feridas nas estruturas. Uma pena…

Memória

Quando visitou a Itália, no ano passado, o jornalista e documentarista Nivaldo Marangoni surpreendeu-se ao encontrar velhos amigos recordando dos tempos em que, ainda jovem, Alfredo Morlini, estudava nos colégios de Rezzio Emilio, onde nasceu, em Bologna e Roma, onde estudou Filosofia e Teologia. Alfredo tornou-se religioso, veio para o Brasil e, em Mogi, ficou conhecido como Vicente. Fez muito pelos idosos em seu Instituto Pró+Vida. Hoje, ele completa 89 anos. Parabéns, padre!

Cotidiano



Frase

A dor ensina a cada instante a natureza passageira da vida e o valor relativo das ambições.

Ricardo Noblat, jornalista, comentando como a morte cerebral de Marisa reaproximou Lula de FHC e Temer