Em Santos, Feijão busca se recuperar

Campeão da primeira edição do Campeonato Internacional de Tênis, em 2011, o mogiano João Olavo de Souza, o Feijão, voltará ao município de Santos em busca de mais um título do torneio, que começa no próximo dia 17, nas quadras de saibro do Tênis Clube de Santos. Na competição da categoria challenger e com premiação total de US$ 50 mil, o tenista tentará voltar a colher bons resultados, melhorar sua 119ª colocação no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) e esquecer seus últimos dois compromissos.

Depois de ser eliminado no qualificatório para o Aberto dos Estados Unidos, na semana passada, Feijão caiu na estreia do Aberto do Paraná, na última quarta-feira.

No challenger de US$ 50 mil disputado no saibro do Graciosa Country Club, o mogiano – cabeça de chave número um perdeu do paulista Daniel Dutra Silva, por 2 sets a 0 – parciais de 7/6 (7-5) e 6/4. (G.L.)