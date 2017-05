Em quatro dias, festividades do Divino reúnem 50 mil em Mogi

QUADRO DESTAQUE

Cerca de 50 mil pessoas participaram de eventos como Alvorada, missas da novena, Passeata das Bandeiras, quermesse e missa campal nos primeiros quatro dias da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi. A programação vai até domingo, Dia de Pentecostes, quando ocorre a última Alvorada, com cerimônia simbolizando a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, em frente à Igreja Ordem 1ª do Carmo; a procissão de Pentecostes, seguida de missa na Catedral de Santana; e incineração dos pedidos feitos pelos devotos ao longo da festa, em frente ao Império, na Praça Coronel Almeida.

“A participação dos devotos em todos os momentos que envolvem a Festa do Divino, desde o início dela, na quinta-feira passada, superou tudo o que tínhamos imaginado para esses dias. A primeira alvorada deste ano, no sábado, teve um público participante de mais de 2 mil pessoas. Já a desta segunda-feira, em que caminhamos até o Cemitério São Salvador, na Vila Oliveira, e depois onde o bispo dom Pedro Luiz Stringhini, celebrou a missa, contamos com um público surpreendente”, destaca a festeira Marcia Regina Pauletti Oliveira, que ao lado do marido, João Pedro dos Santos Oliveira, está à frente do evento que soma 404 anos de tradição. Neste ano, os capitães de mastro são Sérgio Paschoal Gomes e Nilde Cristina de Lima Gomes.

Outro momento que vem reunindo muitos devotos são as missas da novena preparatória, onde a cada noite, desde sexta-feira passada, um padre de uma paróquia diferente da Diocese de Mogi comanda a celebração, a partir das 19h30. Hoje, o celebrante será o padre Deoclécio Ribeiro da Silva, da Paróquia Nossa Senhora do Socorro, que terá concelebração do padre Marcelo de Jesus, da Paróquia de Nossa Senhora do Carmo. Após a missa, todas as noites, ocorre a Passeata das Bandeiras, com a Folia do Divino de Biritiba Ussu.

O padre Diogo Shishito, assessor eclesiástico da Festa do Divino, explica que as missas da novena são um processo de preparação para o Dia de Pentecostes: “Essas missas nos ajudam a refletir sobre o mistério da vinda do Espírito Santo”, diz.

Segundo ele, na extensa programação, há dois polos, um de devoção popular, que são as alvoradas, e o de vivência litúrgica ritual, próprio da vivência da Igreja que se dá com a celebração da eucaristia.

A Catedral de Santana comporta cerca de 800 pessoas sentadas. A Associação Pró-Festa do Divino, que promove o evento religioso com a Diocese de Mogi, tem colocado mais cadeiras avulsas para que os devotos não assistam à missa em pé.