Em oito anos, acidentes de trânsito reduzem 51,4% em Mogi

SILVIA CHIMELLO

Mogi das Cruzes registra redução nos acidentes de trânsito, com diminuição também das vítimas. Na comparação entre 2007 e 2015, a queda foi de -51,4% nas ocorrências, sendo que o número de feridos caiu -65,8%. O volume de mortes, no entanto, não mudou muito e apresentou retração de -9,1% no período.

Para se ter ideia, o total de ocorrências, que em 2007 chegou a 4.757, retrocedeu para 2.310 em 2015, um percentual de -51,4%. Os acidentes com vítimas reduziram de 1.573 para 538, uma queda de -65,8%, no mesmo período. Já os atropelamentos caíram de 289 para 92, com índice de -68,2%.





O registro de mortes oscilou nos últimos oito anos e apresentou pequena retração, passando de 22 óbitos em 2007, para 20 no ano passado. A quantidade de multas também caiu em 2015, quando houve 95.458 atuações contra 95.694 registradas em 2014, num percentual de quase – 0,25%

Os gráficos sobre as ocorrências e o número de vítimas em Mogi foram apresentados nesta segunda-feira (19), em coletiva convocada pelo secretário municipal de Trânsito, coronel Nobuo Aoki Xiol, para o lançamento da 14ª Semana Municipal do Trânsito, que teve início anteontem e vai até o próximo domingo, com o slogan “Eu sou + por um trânsito + seguro”.

A programação que prevê várias ações de conscientização e educação no trânsito conta com a participação da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, representantes das duas empresas de ônibus que operam as linhas municipais, coletivos de ciclistas e psicóloga.

“Caíram todos os índices, mas queremos que reduzam mais, porque mesmo baixos, os números são significativos. A redução de acidentes resulta das ações realizadas nos últimos anos com investimentos em sinalização, engenharia, criação de novos espaços, além das campanhas educativas”, disse Xiol.

A Semana Municipal de Trânsito reúne uma série de atividades nos próximos dias, com a colocação de faixas em vários cruzamentos, ações em cruzamentos de grande movimentação de veículos e distribuição de materiais. O projeto chamado “Esquina Segura” é uma intervenção em locais com grande fluxo de pedestres e veículos para alertar sobre o comportamento que deve ser adotado no trânsito.

Também estão previstos o programa “Trânsito Seguro”, com palestras de orientação e educação de trânsito em escolas; e a Operação Cavalo de Aço, a fim de reforçar a fiscalização de motociclistas. Haverá ainda palestras para capacitar os operadores do transporte coletivo e uma vivência simulada em que os motoristas têm experiências em bicicletas, por exemplo, para sentir as dificuldades enfrentadas pelos ciclistas, entre outras.

Conscientização

A Semana Municipal de Trânsito reúne uma série de atividades, como a “Esquina Segura”, que acontece diariamente em vários cruzamentos, envolvendo as equipes das empresas CS Brasil e Princesa do Norte, que operam o transporte coletivo na Cidade.

O 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros realiza hoje a “Operação Bombeiro Educador no Trânsito”, orientando e conscientizando condutores, no cruzamento das avenidas Japão com a Álvaro de Campos Carneiro (trecho da Via Perimetral). Às 15 horas, a ação será na Álvaro Carneiro esquina com Avenida Francisco Ribeiro Nogueira, já no acesso à Rodovia Mogi-Bertioga.

Amanhã haverá palestras na Casa da Crianças, das 8h30 às 12 horas. Na quinta-feira, das 11 às 15 horas, a psicóloga Marinês Zamai ministra a palestra “As características das deficiências” aos funcionários da Princesa do Norte.

Na sexta-feira, a palestra será direcionada aos alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), das 7 às 10 horas, e novamente na Casa da Criança, das 8h30 às 15 horas. Ainda neste dia, às 18h30, bombeiros vão ministrar o curso de Primeiros Socorros a ciclistas e deficientes visuais. A sexta-feira será o dia do programa “O ciclista no trânsito”, com abordagem e entrega da Cartilha do Ciclista a fim de conscientizar sobre o comportamento seguro e inclusivo em espaços de convivência.