Em novembro, Alto Tietê registra 10 homicídios

Em meio ao matagal fechado do Quatinga, em Mogi das Cruzes, um sitiante localizou, na manhã de 6 de novembro, cinco corpos espalhados por uma estradinha de difícil acesso. Os sinais apontavam para execução num local que, segundo moradores, sempre foi de muita tranquilidade e não havia sido, até então, ponto de “desova” de corpos. Dias depois apurou-se que os mortos eram jovens desaparecidos 15 dias antes do Parque São Rafael, na zona leste de São Paulo, que estariam a caminho de uma festa em Ribeirão Pires, no Grande ABC. O caso que chocou o Brasil é um dos três registros de homicídio doloso (com intenção) na Cidade, que totalizam sete vítimas (uma ocorrência pode ter mais de um óbito). No Alto Tietê, em novembro deste ano, foram 10 mortes contra 14 no mesmo mês de 2015 (- 28%). No ano, são 134 assassinatos na Região contra 173 em igual período de 2015 (- 22%).

Os dados são da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP) e foram divulgados na sexta-feira, antevéspera de Natal. O levantamento tem como base os registros de boletins de ocorrência feitos pela Polícia Civil. Apesar da redução do número de ocorrências de homicídio doloso, considerado o crime mais grave dentre todos tipificados pelas forças policiais, nota-se, conforme a estatística mensal, que o número de vítimas seguiu na direção oposta e aumentou. De janeiro a novembro foram 26 registros de assassinatos em Mogi, mas as vítimas chegaram a 31. As investigações ainda não estão concluídas, porém, todas as circunstâncias levam a crer que os rapazes do Parque São Rafael foram mortos no Quatinga. É mais uma chacina em Mogi das Cruzes, Cidade que viveu o boom deste tipo de crime entre 2014 e 2015.









Em novembro, o Alto Tietê teve mais um registro de chacina. Quatro jovens foram assassinados na madrugada do dia 25, num bar localizado na Estrada da Promissão, no Jardim Carolina, na periferia de Itaquaquecetuba. Eles foram baleados após abordagem de homens interessados em comprar drogas. Depois que eles disseram não ter entorpecentes, foram alvejados. Três deles morreram na hora e o quarto faleceu ao entrar no pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina, no Centro daquela cidade.

Redução

De forma geral, os homicídios dolosos caíram 22% (de 173 para 134). O destaque fica para Mogi que, no ano passado, por causa das chacinas, liderou o ranking de mortes com 48 registros de janeiro a novembro. Neste ano, o total caiu para 26 (-45%). Em Itaquá, cujos dados históricos de segurança apontavam-na como a cidade mais violenta do Alto Tietê, teve queda também, mas ela voltou a liderar os casos, saiu de 43 para 36 (- 16%). Outra cidade com índices consideráveis é Suzano. Foram 34 óbitos violentos de janeiro a novembro do ano passado contra 23 no mesmo período deste ano. Vale destacar os indicadores positivos de Guararema e Salesópolis que não registraram homicídios dolosos durante 2016. No ano passado, elas tiveram quatro e duas ocorrências, respectivamente.

Mês mais perigoso

Setembro foi o mês com mais registros de homicídios dolosos: 18 no Alto Tietê. Na ocasião, Suzano, com cinco casos, ficou na frente das demais cidades. No ano passado, o mês com saldo mais negativo foi janeiro, com 25 assassinatos, sendo 12 apenas em Mogi das Cruzes. Confira nesta página os quadros completos com os números das mortes na Região.

Outros dados

Os furtos variados tiveram indicadores elevados em Mogi das Cruzes, segundo as estatísticas da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP/SP). O levantamento mostra que foram registrados 2.756 casos de janeiro a novembro deste ano contra 2.844 (redução de 3%) de 2015. Os roubos variados também tiveram queda de 1.309 para 1.198 (diminuição de 8%). Um indicador que teve alta foi o de roubo de carga. No acumulado observado, os assaltos a veículos de transporte de carga subiram de 12 para 17 (14%).

As ocorrências de tráfico de drogas, que são uma amostra da produtividade policial, também tiveram tímido aumento: de 388 para 416 registros (confira números completos nesta página).

No Estado houve redução de casos e vítimas de homicídio doloso, de roubos em geral e de veículos em novembro. O ano acumula queda de roubos a banco e aumento na produtividade policial, com recorde de prisões e flagrantes de tráfico de drogas.









Os casos de homicídio doloso caíram em novembro, pela sétima vez no ano. O total de ocorrências diminuiu de 301 para 261, numa redução de 13,29% – equivalente a 40 registros. De janeiro até o mês passado, houve redução de 6,76% no total de boletins desse tipo (de 3.416 para 3.185), com 231 a menos.

ESTATÍSTICAS CRIMINAIS EM MOGI DAS CRUZES – 2016 CRIMES Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Total Latrocínios 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Estupros 2 3 4 4 3 1 2 5 3 5 4 36 Roubos (variados) 122 85 139 96 102 111 97 131 112 109 94 1.198 Roubos de carro 16 26 15 22 11 15 31 26 20 21 20 223 Roubos de carga 1 1 5 1 1 0 2 3 1 1 1 17 Furtos (variados) 253 225 277 236 254 269 248 266 235 257 236 2.756 Furtos de carro 77 77 60 51 47 48 54 43 57 47 54 615 Tráfico de drogas 36 29 40 29 39 35 39 45 51 26 47 416 Total 507 446 540 439 457 480 473 519 479 466 456 5.262 FONTE: Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP/SP)

ESTATÍSTICAS CRIMINAIS EM MOGI DAS CRUZES – 2015 CRIMES Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Total Latrocínios 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 Estupros 3 3 6 3 4 3 5 0 8 1 5 41 Roubos (variados) 135 105 172 145 123 119 136 105 148 121 118 1.309 Roubos de carro 32 34 39 33 23 22 21 20 18 20 17 279 Roubos de carga 0 0 2 2 1 1 1 2 1 1 1 12 Furtos (variados) 294 245 291 246 217 268 260 260 287 244 232 2.844 Furtos de carro 87 97 104 66 93 63 60 63 73 76 74 856 Tráfico de drogas 20 29 22 26 42 45 52 38 43 39 32 388 Total 571 514 636 521 504 522 535 488 578 502 479 5.739 FONTE: Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP/SP)

HOMICÍDIOS – ALTO TIETÊ 2016 Cidades Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Total Arujá 1 0 3 2 1 0 1 1 1 1 0 11 Biritiba Mirim 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Ferraz de Vasconcelos 4 2 2 2 2 0 3 1 3 2 1 22 Guararema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Itaquaquecetuba 1 5 1 4 4 3 4 2 3 5 4 36 Mogi das Cruzes 3 4 3 0 2 4 3 1 3 0 3 26 Poá 0 0 2 1 1 0 1 0 3 1 1 10 Salesópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Santa Isabel 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 5 Suzano 1 2 2 2 1 1 2 1 5 5 1 23 Total: 11 13 13 11 12 8 15 6 18 17 10 134

HOMICÍDIOS – ALTO TIETÊ 2015 Cidades Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Total Arujá 2 3 1 3 0 1 1 5 0 0 0 16 Biritiba Mirim 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 Ferraz de Vasconcelos 1 1 0 2 1 2 1 1 2 2 1 14 Guararema 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 Itaquaquecetuba 5 3 3 7 0 2 3 10 4 1 5 43 Mogi das Cruzes 12 2 5 9 3 0 4 2 4 5 2 48 Poá 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 6 Salesópolis 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 Santa Isabel 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4 Suzano 4 3 1 2 5 2 5 2 2 4 4 34 Total: 25 13 11 23 10 11 16 22 14 14 14 173