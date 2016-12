Em Mogi, Temer anuncia regularização fundiária

DESTAQUE

LUCAS MELONI

Em visita a Mogi das Cruzes na manhã desta quarta-feira (21), o presidente da República Michel Miguel Elias Temer (PMDB) anunciou que o Governo Federal deverá realizar, em até dois anos, os imóveis que ainda não passaram pelo processo de regularização fundiária. A medida vale para o País inteiro, mas na Cidade a ação pode beneficiar cerca de seis mil famílias. O ministro das Cidades, Bruno Araújo (PSDB), destacou em discurso que espera novas parcerias com a Prefeitura e disse que aguarda o prefeito eleito Marcus Melo (PSDB) em Brasília para discutir futuros projetos.

A vinda de Temer marca a entrega de 420 unidades habitacionais populares do programa “Minha Casa, Minha Vida”, construídas às margens da Avenida Kaoru Hiramatsu, no Oropó, região de Braz Cubas.









Na visita a Mogi, a primeira segundo o prefeito Marco Aurélio Bertaiolli (PSD) com a participação do presidente da República em uma solenidade desde a década de 1960, quando o marechal Humberto de Alencar Castello Branco esteve por aqui, Temer disse que a Cidade terá novidades nos processos de regularização fundiária no próximo ano.

“Em Mogi das Cruzes há muitos imóveis não regularizados. O plano agora do Ministério das Cidades é fazer a regularização fundiária, se Deus quiser, em 2017. Quem não tem título de posse ou de propriedade receberá título de posse durante esses dois anos (até o fim do mandato atual). Esta é a informação que eu queria dar à Cidade”, comentou Temer.

A Presidência não deu mais detalhes sobre como serão esses procedimentos, porém, se seguir os moldes dos processos anteriores, eles terão a participação pela Prefeitura. O poder público intermediou o repasse da posse do terreno que pertencia à mineradora Itaquareia, em Jundiapeba, com apoio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

De acordo com o prefeito Bertaiolli, a retomada da regularização pode beneficiar muita gente. “Nós já havíamos feito isso com a Vila Brasileira e a Vila Cléo. Em Mogi, temos até condomínios da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) que precisam passar por essa regularização. A gente fala em aproximadamente seis mil famílias que podem ser beneficiadas. São diversos loteamentos que precisam passar por esta regularização fundiária”, disse.

Convocação

Em parte de sua fala, o ministro de Estado das Cidades, Bruno Araújo (PSDB-PE), afirmou que foi procurado pelo presidente da República para que ele indicasse uma Cidade com bom retrospecto econômico, administrativo e de casos bem sucedidos de parceria com a União para visitar. Segundo ele, a indicação foi para Mogi. “Quero aproveitar e convidar o prefeito Marcus Melo (PSDB) para que vá a Brasília para que discutamos sobre projetos futuros”, afirmou. Mais tarde, Temer brincou dizendo que o chamamento fora, na verdade, uma “convocação”. Melo, apesar de ficar no palco, não fez pronunciamento.

Minha Casa, Minha Vida

Os 420 apartamentos entregues ontem em Mogi fazem parte do conjunto de 1.240 – o restante está em fase de conclusão e deve ser entregue em 2017. O valor dos empreendimentos chega a R$ 119 milhões (a unidade sai por R$ 95 mil, segundo a Construtora Cury). Desde a adesão ao programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, há oito anos, seis mil unidades deste tipo foram erguidas na Cidade.









Segundo o prefeito Marco Bertaiolli (PSD), o montante de imóveis já repassados às famílias tornam o programa em Mogi o mais significativo no Brasil. “É um dos maiores no País em volume de entregas de moradia”, disse.

O valor das 420 unidades entregues ontem nos condomínios Itapeti e Ypê totaliza R$ 40,3 milhões em investimentos, sendo R$ 31,9 milhões do Governo Federal e R$ 8,4 milhões do Governo do Estado. Bertaiolli afirmou que os moradores do residencial terão isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), aprovada pela Câmara Municipal. Além da demanda geral, os escolhidos são de públicos específicos, como idosos, pessoas com deficiência e de vulnerabilidade social. Três apartamentos mobiliados foram sorteados entre as famílias que irão residir lá e devem se mudar nos próximos dias. Assistentes sociais e funcionários da Caixa Econômica Federal (CEF) acompanharão, nos próximos seis meses, a adaptação dos moradores.

As unidades são destinadas às famílias com renda de até R$ 1,8 mil (Faixa I do programa) e receberam investimento de mais de R$ 110 milhões. “Cumprimento as 170 mil famílias que de maio para cá receberam novas moradias em todo o Brasil e as 500 mil que resultarão das construções que serão feitas em 2017”, disse o presidente Michel Temer.

Sonho

Depois de anos à espera da sonhada “casa própria”, 420 famílias foram contempladas com o próprio apartamento nos condomínios do “Minha Casa, Minha Vida” entregues ontem. A mudança deve acontecer nos próximos dias. Parte dos novos moradores dos residenciais Itapeti e Ypê veio de áreas de vulnerabilidade social, como a Vila Nova Estação, em Braz Cubas.

“Estou feliz porque desde 2009 espero pela oportunidade de ter uma casa minha. Morei em nove lugares diferentes da Cidade, sempre recorrendo a aluguel ou casas de parentes. Esses últimos meses foram de muita expectativa. Ainda não consegui pensar em nada para o Natal, mas vou tentar preparar algo para a ocasião. Para falar a verdade, estou ansiosa para mudar logo. Tenho três filhos, de 4, 10 e 13”, disse Mayara Rocha da Silva, de 30 anos, uma das contempladas pelo programa.

Com o mesmo entusiasmo, a operadora de caixa Amanda Clarice Almeida do Nascimento, 29 anos, também não vê a hora deixar a casa da mãe, onde mora com os três filhos – Henrique, 14, Francieli, 10, e Arieli, 8. Contemplada ontem por um dos apartamentos, a paraibana que chegou a Mogi há 20 anos, contou que desde 2009 aguarda a oportunidade de ter sua ‘casa própria’. “Este é meu grande sonho. Moro de favor com minha mãe, mas preciso de um lugar para mim e para meus filhos. Agora, só estou preocupada com o pagamento da mensalidade, que é de R$ 219,00, além dos R$ 120,00 do condomínio, que terei de pagar todos os meses. Meu salário é de R$ 1.350,00 e achei estes valores altos, mas vou fazer de tudo para pagar direitinho”, revela. (L.M. e Carla Olivo)

PSDB

O suposto afastamento do PSDB do Governo Temer foi rebatido pelo presidente Michel Temer (PMDB) ontem, que elogiou o apoio do partido em demandas do Palácio do Planalto. Ele aproveitou a companhia do governador paulista Geraldo Alckmin (PSDB), que o acompanhou na entrega dos 420 apartamentos em Mogi, para dizer que a relação entre a sigla e o Planalto está muito bem “obrigado”. “Só não vou erguer o braço do governador Alckmin para não criar caso, mas estamos aqui, lado a lado. O ministro (das Cidades) é do PSDB. Temos muito auxílio do partido no Governo. Nós conseguimos aprovar coisas que, francamente, com toda a modéstia, que desde a Constituição de 1988, ninguém conseguia. O Teto dos Gastos é uma coisa problemática e nós conseguimos aprovar com uma maioria significativa, tanto na Câmara quanto no Senado, com apoio dos partidos da base, em especial do PSDB”, disse à imprensa.

Lei trabalhista

Até janeiro, o presidente Michel Temer (PMDB) deve propor o projeto de modernização das leis trabalhistas. Há grande expectativa em relação aos pontos que podem constar na nova legislação, entre eles a questão da terceirização. Temer, em visita a Mogi, falou também sobre o trâmite do projeto de alterações no regime previdenciário.

“Se eu tivesse que dar um nome para este processo seria ‘Em Nome do Filho’ porque estamos pensando no futuro. O meu governo não vai desfrutar da reforma da Previdência, mas nós estamos preparando. Suponho que leve um semestre, talvez o primeiro semestre do ano que vem. Mas quando nós aprovarmos a reforma da Previdência, muito próximo vou lançar a modernização da lei trabalhista. Talvez, no começo de janeiro, eu já lance esta modernização. Há um diálogo entre o Governo, os sindicatos, as centrais sindicais e o empresariado”, ressaltou. A terceirização pode ser um dos pontos. O presidente disse que apresentará os temas em coletiva hoje, em Brasília.