Em Mogi, senador José Aníbal defende aumento de impostos

NATAN LIRA

O senador José Anibal (PSDB) defendeu nesta quinta-feira (15), em visita a Mogi das Cruzes, o aumento de impostos como uma das alternativas para o País deixar o atual quadro de crise econômica. Ele disse que é necessário um “processo progressivo”, nos próximos seis meses, que inclui a votação das matérias que darão credibilidade ao Brasil a fim de atrair investimentos, a retomada das contratações e a elevação dos tributos. “Teremos de enfrentar uma reforma tributária que leva em conta as necessidades de prover recursos, no limite do que for possível, para que as prefeituras possam prover também os serviços”, pontua.

Questionado sobre o papel dos prefeitos frente ao cenário político atual, Anibal, que votou a favor do impeachment da ex-presidente da República, Dilma Rousseff (PT), disse que o Brasil passa por uma grande crise e atribuiu isso à administração do governo petista. Segundo ele, este cenário requer do poder Executivo municipal sabedoria para lidar com as dificuldades na arrecadação dos proventos e, mais ainda, para manter serviços básicos como saúde e educação.





O senador afirmou que, mais do que emendas parlamentares, ajudará a Cidade a indicando para receber equipamentos do Governo Federal. “É importante que o senador esteja sempre atento para perceber quais as cidades que podem receber estes equipamentos e utilizá-los de forma muito produtiva para a população. Espero colaborar no que for possível”, pontuou.

Anibal veio a Mogi para apoiar o prefeiturável Marcus Melo (PSDB). Os tucanos se encontraram na Praça Coronel Almeida e seguiram a pé até o Mercado Municipal. No trajeto, na área central da Cidade, realizaram o corpo a corpo com eleitores, tiraram fotos com crianças do Instituto Dona Placidina e conversaram com comerciantes.

Para o senador, o encontro faz parte das obrigações de um parlamentar, porque é nos municípios que se descobre as reais necessidades da sociedade. “Ninguém mora no Governo Federal. O Estado serve de simbologia. As pessoas moram nos municípios. O prefeito é a última instância. É dele que a população cobra mais os serviços públicos”, destacou.

Melo disse que receber o apoio do senador durante a campanha demonstra a preocupação e o cuidado que o partido tem pela Cidade. “Com esta visita, a gente consegue aumentar os laços de Mogi com os senadores, pensando sempre na boa gestão para os mogianos”, pontuou.

O parlamentar não deve visitar mais nenhum candidato da Região, por conta da agenda do Senado e os encontros já marcados para o restante do período de campanha, que termina no próximo dia 30. “Consegui visitar até aqui umas 15 cidades e devo visitar mais 15. Olhamos sempre as mais expressivas de cada região, assim como é Mogi no Alto Tietê”, destacou.

Também participou da caminhada o presidente do Diretório Municipal do PRB, Marco Soares (PRB), que abriu mão da candidatura a prefeito para integrar a coligação ‘Mogi de Todos Nós’, encabeçada por Melo e com Juliano Abe (PSD) como vice.

Ao final da visita, Anibal seguiu para a Prefeitura de Mogi, onde se encontrou com Marco Bertaiolli (PSD), enquanto Melo deu continuidade aos compromissos do dia, que envolviam reunião com os vereadores e a população do Cocuera e Alto do Ipiranga.

Segundo Melo está prevista para amanhã a vinda do Ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab (PSD), a Mogi, para apoiar sua campanha eleitoral.