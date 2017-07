Em Mogi, Programa de refinanciamento de dívidas começa em agosto

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

A Prefeitura de Mogi das Cruzes abrirá a partir do próximo dia 1º de agosto o Programa Especial de Refinanciamento de Débitos Recuperação, conhecido como Refis, mecanismo que autoriza o renegociar os débitos relativos a tributos, permitindo que os cidadãos inadimplentes regularizar suas dívidas com o Município.

O prefeito Marcus Melo (PSDB) disse que a expectativa da Prefeitura é de recuperar cerca de R$ 50 milhões a prazo. “Mas a nossa intenção é arrecadar entre R$ 7 milhões e R$ 8 milhões ainda neste ano”, declarou o chefe do Executivo. Ele disse que a procura já é grande por parte de pessoas interessadas em quitar os seus débitos.

O objetivo do Refis é diminuir o valor total da dívida ativa de Mogi das Cruzes que até a elaboração do projeto, em maio passado, era de R$ 816.704.561,68. Deste valor, R$ 231.649.718,06 já são débitos parcelados e estão fora do débito passível de negociação. Cerca de R$ 585 milhões englobam o valor a ser negociável.

O projeto, aprovado com emendas da Câmara, autoriza os pagamentos à vista com desconto de 100% nos acréscimos tributários. Quem pagar a vista 15% da dívida poderá quitar o restante em, no máximo, 12 parcelas iguais e na sequência, com desconto de 90% nos juros e multas. Para pagamento de 15% do débito com o restante entre 13 e 24 parcelas o desconto de juros e multas será de 80%. Há ainda a opção de pagar 15% do valor consolidado e a quitação do restante em até 96 meses consecutivos, com anistia de apenas 70% nos juros.

A data para o inicio do programa foi confirmada pelo prefeito Marcos Melo (PSDB), depois da cerimônia realizada na tarde de ontem, na Escola de Governo e Gestão, no Nova Mogilar, para o lançamento do projeto Visão de Valor – Desenvolvimento Pessoal, programa de estudos para servidores que não possuem formação básica, que terão a possibilidade de voltar a estudar para obter o certificado de conclusão do Ensino Fundamental.

“Fizemos uma avaliação em todas as secretarias e nesse mapeamento que fizemos identificamos que alguns colaboradores não tinham o ensino fundamental concluído. Por isso resolvemos dar oportunidade de capacitá-los para ampliar as oportunidades na vida e atender melhor a população”, disse Melo.

O levantamento feito pela Prefeitura observou 112 pessoas com esse perfil, a maioria funcionários da Secretaria de Serviços Urbanos e Serviço Municipal de Águas e Esgoto (Semae). O programa foi desenvolvido em parceria por várias pastas, em especial pelas secretarias de Gestão e Educação, cujos secretários Marcos Regueiro e Juliana Guedes comemoraram ontem a boa receptividade demonstrada pelos servidores. Os dois apostam em cerca de 50% de adesão. A formação começa no dia 31 de julho