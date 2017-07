Em Mogi, homicídios caem 46% em junho

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

O delegado seccional Marcos Batalha divulgou, na tarde desta terça-feira (4), à imprensa que o índice de homicídios sofreu uma queda de 46% no mês de junho último em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo ele, de 11 crimes contra a vida, o número caiu para 6.

Ele comemorou e atribuiu o resultado “ao trabalho desenvolvido pela Polícia Civil e Polícia Militar em Mogi das Cruzes e nas cidades vizinhas”.

Ao analisar a questão, Marcos Batalha também enalteceu a colaboração das guardas municipais que atuam no patrulhamento preventivo na Região do Alto Tietê.

Crimes

A ação imediata nas investigações realizada pelo Setor de Homicídios, o qual atende toda a Região, também é um dos fatores que ajuda na redução da estatística, considerando o elevado índice de elucidação de assassinatos. Ontem, o delegado Rubens José Angelo, do Setor de Homicídios, divulgou a prisão preventiva do professor de Biologia Saulo Elias, de 39 anos, mentor de um assassinato em Suzano, em dezembro de 2016. Em junho, uma equipe localizou e foi buscar o acusado no Pará.