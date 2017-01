Em Mogi, dívida ativa será enviada aos moradores junto com o IPTU

QUADRO DESTAQUE

Contribuintes com tributos municipais atrasados têm a oportunidade de ficar em dia com a Prefeitura de Mogi das Cruzes por meio de um boleto específico da Dívida Ativa, entregue neste início de ano com o carnê do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2017. O pagamento, em cota única, pode ser feito até a próxima terça-feira, em qualquer banco autorizado ou nas casas lotéricas.

“Uma das primeiras folhas do carnê do IPTU é a da Dívida Ativa. Toda dívida que a pessoa tiver com o Município pode ser paga em parcela única. Caso prefira, o contribuinte também pode procurar a Prefeitura para fazer o parcelamento”, explica o secretário municipal de Finanças, Aurílio Sérgio Costa Caiado.

O pagamento é de todas as dívidas vinculadas ao imóvel, como multas por falta de conservação, por exemplo, e não apenas de IPTU.

No caso de empresas ou profissionais liberais, o boleto da Dívida Ativa é entregue também junto com o carnê de outros tributos relacionados à atividade (ISS, por exemplo), para pagamento de qualquer dívida referente ao serviço prestado.

Os carnês do IPTU foram enviados aos contribuintes no início da segunda quinzena de janeiro (dias 16 e 17). A data de vencimento da parcela única ou da primeira parcela começa em 13 de fevereiro e, de acordo com a região da Cidade, vai até o dia 17 do mesmo mês.

Quem não receber o carnê até amanhã pode obter a segunda via no site da Prefeitura. Há três opções de impressão: um único boleto para pagamento à vista, de todas as parcelas, ou ainda de cada uma individualmente.

Para obter a segunda via basta acessar www.mogidascruzes.sp.gov.br e clicar na aba “Cidadão”. Na coluna “IPTU/ ITBI/ CIP” escolha a opção “Segunda Via de Conta”. Na sequência, basta preencher o formulário com os dados do imóvel, que constam da primeira página do carnê do IPTU dos anos anteriores, e o número do CPF do proprietário.

Também é possível solicitar a segunda via no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC). Com a emissão da segunda via, será considerada como efetivada a entrega da notificação do IPTU (número que vai no carnê que é entregue da forma tradicional, pelos Correios).