Em Mogi, Daniela Mercury fala da ascensão do axé, política e luta LGBT

Com voz e violão, Daniela Mercury eternizou a noite de sábado (20) no palco principal da Virada Cultural de Mogi das Cruzes ao interpretar canções que fazem parte da história da música no Brasil. Uma das precursoras do axé, ela foi acompanhada pelo coro formado por cerca de cinco mil mogianos quando reviveu os sucessos eternizados em sua voz, como “À Primeira Vista”, “Como Vai Você?” “O Canto da Cidade”, “Maimbê Dandá” e também ao cantar músicas de Chico Buarque, Caetano Veloso e Legião Urbana. Em uma conversa descontraída com a reportagem de O Diário, Daniela falou sobre a força do axé em São Paulo, sobretudo nas últimas edições do carnaval paulista, a crise político-econômica no Brasil, a militância no movimento LGBT, além de revelar novos projetos. Confira a entrevista:

O axé é um ritmo que se reinventa e nunca deixa de fazer sucesso. Você percebe uma ascensão dele aqui em São Paulo, nos últimos anos?

Sim, e eu fico muito lisonjeada, como uma das criadoras do gênero, porque ele é equivalente ao forró do Luiz Gonzaga. Depois dos anos de rock, o axé devolveu o samba aos pés dos brasileiros. Hoje temos eu, Ivete Sangalo, Claudia Leite, Carlinhos Brown e ninguém deixou de ocupar este espaço. O carnaval é o nosso maior exemplo de brasilidade, porque a gente exerce o sonho de Oswald de Andrade, de fazer uma arte brasileira. O carnaval é a expressão legítima de sentimentos. Cada grupo traz suas canções e elas vão dizendo e tocando no sentimento de cada um. É o momento de fazer a gente gostar mais da gente, porque o povo brasileiro ainda tem problema em gostar de si próprio. Às vezes eu tenho dificuldade em entender se a gente gosta de ser negro, português, das nossas origens.

E o axé em voz e violão?

As músicas deste show são interpretadas especialmente para a galera que gosta de cantar. Tem aqueles que dançam sem precisar do resto da banda. É como se a gente chamasse atenção mais para a letra e menos para arranjo de banda, mas a canção está como a âncora do show. Isso me faz lembrar muito do Caetano fazendo aqueles shows enormes na Ipiranga com a São João, com todo mundo cantando. Eu não me aquieto no palco, não tem banquinho para mim, eu danço do começo ao fim. Então tem uma coisa cênica e eu estou muito feliz de trazer este show para Mogi.

Você foi uma das convidadas pelo presidente Michel Temer para assumir a Secretaria de Cultura, mas não aceitou. Por que e qual a sua análise sobre o contexto atual do Brasil?

Eu não aceitei porque eu não tenho vontade de fazer política partidária. Eu sempre me coloquei como uma artista muito atuante, uma militante social. Então me sinto no direito de reivindicar o que considero importante para nós, mas sem tomar partido e entrar na política vinculada a alguém. Eu colaboro mais com o País como artista e pessoa pensante e criativa. Eu não gosto como está a democracia brasileira. Não foi isso que nós sonhamos, não é nada cômoda. É uma anomalia. Se tinha que se tirar, era para ter tirado todo mundo junto, porque afinal de contas votamos nos dois (Dilma e Temer). A gente está vendo o Congresso todo comprometido e hoje, especialmente, eu estou triste e preocupadíssima com o Brasil. O povo brasileiro merece verdade. Os políticos que sabem que estão comprometidos com estas investigações, que desocupem o lugar para não atrapalhar a vida de mais de 220 milhões de pessoas. Estou com a sensação horrível de estar sendo enganada. Temos que resolver essa situação

Além de cantora e embaixadora da Unicef, a Daniela Mercury é hoje também um símbolo da militância LGBT. Como você vê a intolerância em pleno século XXI?

O grupo LGBT também luta para sair da mentira. Precisamos falar a verdade, em tudo, porque o preconceito faz muita gaente mentir e isso é horrível. É muito ruim se esconder, ficar coberto por sombras, não poder viver a sua vida familiar. A homossexualidade é um traço fisionômico, como a cor da pele. O ser humano é tão inteligente e não precisa se prender a isso e sim valorizar a nossa diferença. A gente tinha mesmo era que celebrar tudo o que a gente é e não se julgar e hierarquizar, porque uma pessoa hétero é melhor que a homossexual, a branca melhor do que a negra? Isso não tem razão de ser e se não tem razão de ser a gente resolve com um pouco de clareza, cultura e educação. Então temos que ter a coragem de educar, porque é todo mundo um pouco professor. Eu gosto de uma frase muito interessante, que diz assim que se todos os adultos tomassem para si o dever de educar em todos os sentidos, tudo ficaria mais legal. Eu acho que estamos num mundo melhor, as lutas estão ficando mais claras. A gente vai chegar num lugar melhor e eu não tenho dúvida. O resto é a repressão à violência, que é criminalizar estas intolerâncias.

E os novos projetos?

Apesar de ter lançado dois álbuns nos últimos dois anos, eu estou compondo para lançar músicas para o próximo verão, pensando no que é importante dizer agora para o País.