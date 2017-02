Em Mogi, 39 mil alunos da rede estadual voltam às aulas nesta quinta

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

A participação maior dos pais na vida escolar dos filhos é uma das prioridades do sistema público para o ano letivo que começa a partir de amanhã, quando cerca de 39 mil alunos da rede estadual retornam às aulas nas 60 escolas da Cidade. As atividades para os 48 mil estudantes dos estabelecimentos municipais de ensino serão retomadas na próxima segunda-feira.

Na avaliação da dirigente regional de Ensino, Rosania Morales Morrone, o envolvimento dos pais “pode fazer diferença nos resultados e ajudar a melhorar o desempenho dos estudantes na escola”. Por isso, o Estado está investindo no sistema de informatização para facilitar essa aproximação.

Atualmente, os pais podem acessar o boletim dos alunos pela internet. Além disso, a dirigente explica que as escolas estão adotando sistema de mensagens para se comunicar com os responsáveis pelos alunos, informar sobre eventos importantes e também para avisar quando o filho está com baixa frequência ou com algum outro tipo de problema, permitindo que eles acompanhem de perto tudo o que acontece.

De acordo com ela, neste ano não houve necessidade de ampliar salas de aulas ou fazer mudanças físicas na rede porque Mogi não registrou aumento no número de estudantes. A dirigente explica que nos últimos anos vem sendo observado um decréscimo na quantidade de alunos na rede pública. Além de muitos terem optado pelo ensino privado, ela cita outros fatores, como as famílias cada vez mais reduzidas.

Rosânia confirma que neste ano houve grande migração de alunos da rede privada para a pública por conta da crise econômica que afetou o orçamento de muitas famílias, mas afirma que não houve problema para acomodar a todos.

A dirigente cita também o empenho das escolas para desenvolver projetos importantes que estimulam os estudantes e elevam a qualidade da educação pública. “Hoje, o ensino público não deixa nada a desejar para o particular. Existem em Mogi várias escolas se destacando por projetos de pesquisas na área de robótica e vários outros de iniciação científica”, destaca.

Ela explica ainda que o início das aulas será amanhã para os alunos, mas observa que desde o começo da semana há reuniões entre professores e equipes de gestores para tratar questões relacionadas a políticas pedagógicas do primeiro semestre. “Estão sendo realizadas dinâmicas para uma reflexão sobre a escola, suas potencialidades e fragilidades, além de questões relacionadas ao ambiente pedagógico e vários âmbitos do aprendizado”, esclarece.

Rede municipal

A rede municipal também está investindo em uma plataforma de informação para tornar mais digital a relação entre pais e alunos. O ano letivo nas 206 escolas sob responsabilidade do Município terá início no dia 6 de fevereiro, com a frequência de 48 mil alunos – destes 25 mil em período integral da Educação Infantil e Ensino Fundamental 1.