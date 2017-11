Em Mogi, 13º salário deve injetar R$ 250 milhões na economia

DESTAQUE

ELIANE JOSÉ

O pagamento do 13º salário a trabalhadores formais, aposentados e pensionistas e servidores públicos municipais deverá injetar mais de R$ 250 milhões na economia de Mogi das Cruzes, a partir dos próximos dias, quando os empregadores começam a cumprir o compromisso trabalhista. É um valor estimado, com base nas informações do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), divulgado pela Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC).

Esse dinheiro começa a circular no próximo dia 16, quando a Secretaria Municipal de Finanças inicia o pagamento dos R$ 32 milhões a que têm direito os 5.423 servidores mogianos. A segunda parcela será quitada no dia 14 de dezembro.

Até o dia 30 de novembro, prazo final para o pagamento em duas parcelas, outras categorias começam a receber o benefício que movimentará a economia do comércio e da prestação de serviços entre o final deste ano e janeiro de 2018.

Os dados atualizados do Caged informam que a Cidade possui 95 mil empregos formais, com uma média salarial de R$ 2 mil. Nesse total, estão os servidores da administração pública.

Aposentados e pensionistas receberão a segunda parcela do 13º salário entre o final deste mês e o início de dezembro, em datas que seguem o calendário de pagamentos do INSS. A Assessoria de Imprensa do órgão não divulgou os dados oficiais. Para a estimativa, O Diário utiliza os valores constantes da folha de pagamento de outubro: apenas na Cidade, os recebimentos dos 78,7 mil aposentados e pensionistas somaram R$ 119, 9 milhões.

Já em todo o Alto Tietê, que inclui a população de Guarulhos e do Bairro dos Pimentas, o valor chega a R$ 430,6 milhões, pagos a 278,1 mil segurados (veja quadro com os dados das cinco agências da Região).

Os beneficiários que têm direito ao salário extra nesse final de 2017 são aposentados e pensionistas, além das pessoas que recebem benefícios temporários, como o auxílio-doença. No caso dos benefícios temporários, o valor da parcela do 13º é proporcional ao período em que a pessoa o estiver recebendo. Não tem direito ao 13º salário quem recebe benefício assistencial. As datas de pagamento da folha de novembro estão no link abaixo, do site inss.gov.br .

A Delegacia Regional do Ciesp deverá divulgar, nos próximos dias, uma pesquisa sobre o pagamento do benefício na indústria. No ano passado, o setor pagou R$ 186 milhões aos colaboradores das cerca de duas mil empresas do Alto Tietê. Nos últimos meses, o segmento começou a observar uma ligeira melhoria nos índices de produção e de admissões, como tem revelado as pesquisas da entidade empresarial.









Com cerca de 17 mil trabalhadores, o comércio mogiano vai pagar R$ 22 milhões nesse final de ano, segundo afirmou Marco Zatsuga, presidente da ACMC. As dificuldades econômicas ainda são sentidas pelo empregador do setor, que reduziu as contratações temporárias neste final de ano, mas as expectativas de vendas são melhores do que as do ano passado (veja matéria nessa página).

Vendas

Com os dados estimados do 13º salário dos trabalhadores mogianos, Marco Zatsuga, presidente interino da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, prevê um volume de vendas melhor do que o registrado no ano passado, entre o Natal e Ano Novo. O percentual mantém-se tímido: 4% a mais do que o de 2016, que fechou uma série de três anos consecutivos de forte recessão econômica.

Zatsuga acompanha na prática a queda nos negócios, em função da crise política e econômica, iniciada em 2014. Além de responder pelo Serviço de Proteção do Crédito da ACMC, ele está à frente da Organização São Francisco, um dos escritórios de contabilidade mais antigos da Cidade. Da rotina de atendimento nos dois endereços, ele tira a sentença: “Em 44 anos de atividades profissionais, esses foram os quatro anos mais difíceis, porque todos sentiram os reflexos negativos”.

Segundo ele, o setor comercial e de negócios começa a registrar um ligeiro aquecimento nos últimos meses, mas as marcas da desaceleração ainda são grandes. Ele estima que mais de 100 lojas foram fechadas em Mogi. Outro sinalizador está no total de associados à entidade comercial que registra uma sensível baixa de 1,7 mil para 1,4 mil.

“Em outros momentos de crise, você notava os problemas de determinados setores, como o restaurante ou roupas, por exemplo. Desde metade de 2014 para cá, não. Todos os segmentos enfrentaram a redução do faturamento, o desemprego e o fechamento de empresas foi inevitável. Muitas pessoas estão trabalhando hoje, para comprar o almoço de amanhã”, compara.

Com a “aparente” calma no cenário político nacional, ele torce por um Natal e um 2018 melhores. “Nós estamos apostando nisso, e investimos na promoção de datas comerciais, como a atual, que irá sortear um carro zero quilômetro e outros prêmios. É um meio que temos de atrair o consumidor”, afirmou.

Dívidas

O recebimento do 13º salário sinaliza para uma redução da dívida no comércio. Muitas pessoas utilizam o recurso para sair do vermelho, e voltar ao mercado de compras. Nesse ano, até outubro passado, a dívida total dos mogianos era de R$ 13,5 milhões. Em 2016, até o mesmo período, o montante era maior: R$ 14,3 milhões.

Apesar da diferença, Zatsuga é contido ao comparar os números. Desde o ano passado, uma mudança na legislação que obriga o cobrador a obter a assinatura do inadimplente, dando ciência da dívida contraída, pode estar contribuindo para maquiar os números das dívidas no comércio. “Como o Serviço de Proteção ao Crédito tem dificuldades de obter essa assinatura do devedor, ele não é incluído na lista de negativados”. Ou seja, o número de inadimplentes pode estar subestimado.

Utilidade

Qual é a melhor fórmula para usar o 13º salário? “Tudo depende da situação de quem recebe esse recurso”, afirma o economista Arcílio Ruzzi.





Quem tem dívida, a melhor opção, é pagá-la. “Os juros do cartão de crédito ou do cheque especial estão altíssimos, e sair dessa ciranda é a melhor opção”.

Ruzzi recomenda reserva com as compras e usos supérfluos . “Janeiro, fevereiro e março são meses de gastos intensos, com matrículas escolares, e impostos”, lembra.

O 13º salário é uma forma de iniciar aquilo que começa a fazer parte da rotina de uma parte dos brasileiros: a educação financeira. “Ainda vejo muitas pessoas apuradas com os gastos impulsivos”, reflete.

Ao avaliar o flerte da economia com a retomada das contratações e da produção, Arcílio Ruzzi prevê uma melhora das finanças a partir do terceiro trimestre de 2018. “Mas, isso, claro, depende dos rumos da política”, contextualiza.

Lei

O décimo terceiro salário deve ser pago em duas vezes, sendo que a primeira parcela vence no dia 30 de novembro, e a segunda até 20 de dezembro. O não pagamento implica em multa de 160 Ufirs por trabalhador. (E.J.)