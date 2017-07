Em meio ao concreto de Mogi, áreas verdes e até pomar

QUADRO DESTAQUE

Apesar do crescimento acelerado do município, da verticalização e do avanço do concreto sobre a paisagem urbana, limitando cada vez mais a visão do horizonte, ainda existem em Mogi das Cruzes espaços verdes, que resistem à especulação imobiliária e são preservados em plena área central, como uma realidade paralela.

Algumas dessas áreas são ocupadas por arquitetos e religiosos que mantém seus quintais verdes, com plantações, hortas, pés de frutas, flores e muitas folhagens. Locais ideais para contemplar a natureza, meditar, se reunir com amigos para uma conversa à sombra de uma árvore, ao som dos pássaros, em meio ao colorido das flores.

Na avaliação do biólogo Pedro Luis Tomasulo, essas áreas verdes são muito importantes e deveriam ocupar mais espaço na Cidade. Ele esclarece que além de ser visualmente agradável, “viver em um local arborizado traz benefícios pessoais até mesmo do ponto de vista psicológico”.

De acordo com Tomasulo, esse tipo de reserva ajuda a regulação térmica. Ele explica que as árvores e plantas em geral “sequestram” o dióxido de carbono (CO2) da atmosfera por meio do processo de fotossíntese, o que é bom, pois o gás carbônico, entre outros, provoca o efeito estufa, responsável pelo aquecimento global. “As árvores também nos protegem contra a poluição, principalmente aquela formada por partículas de poeira em suspensão no ar”, completa.

O biólogo esclarece ainda que esses quintais verdes podem ser chamados de “trampolins ecológicos”, funcionando como pequenas ilhas de habitat natural no meio urbano, que facilitam o deslocamento da fauna, principalmente as aves.

Um belíssimo local para contemplar a natureza



Muita gente que circula pelo centro da Cidade não imagina que atrás dos muros das Igrejas do Carmo, que ocupam as ruas Antônio Cândido Vieira, Otto Unger e Senador Dantas, existe uma linda área verde, com jardim, árvores frutíferas, horta e muitas flores.

O jardim, que integra o complexo de igrejas históricas, é o mais antigo de Mogi das Cruzes, projetado pelos frades carmelitas no século XVII, por volta de 1630, quando foi construído o antigo convento da ordem. No local, tombado pelo patrimônio histórico, convivem três freis carmelitas e cinco noviços. Um deles é o vigário da paróquia do Carmo, o frei Gabriel Haamberg, que usa o espaço para meditar, ler, contemplar a natureza e fazer as orações.

Na área de 1.500 m² existem três espaços verdes integrados às construções, com muitas árvores, algumas centenárias, como o flamboyant e os ciprestes em meio a ipês, quaresmeiras, pinheiros, jabuticabeiras, pés de acerola, ameixa e cana. O colorido fica por conta das diversas espécies de flores.

Por todos os lados estão espalhadas mensagens de paz, amor e exaltação à natureza. Os pássaros complementam o ambiente como seus cantos. Tem hortas que produzem alimentos para o consumo diário dos carmelitas. Um dos que se dedica ao trabalho é o frei Felipe Ferreira.

A manutenção do local é feita pelos frades com a colaboração de Marcos Siqueira, monitor da Ordem da Igreja do Carmo, que classifica a tarefa como terapia.

O local é frequentado por alunos da catequese no Carmo, serve de cenário para as fotos de noivos que se casam nas igrejas; por lá também circulam alunos de escolas da Cidade que agendam através do telefone 4799 3320, as visitas para conhecer o espaço.

No ‘pomar’ dos Baida, no Centro, há até parreira



O arquiteto Luiz Miguel Franco Baida é um dos mogianos que têm o privilégio de morar e trabalhar no centro da Cidade, na Rua Navajas, em uma casa rosa, com um lindo jardim ornamentado por plantas, flores, frutas, frequentado por várias espécies de pássaros. O terreno de 300 metros é dividido igualmente em duas áreas, com 150 metros de construção e outros 150 reservados para o quintal.





O que chama atenção são as quatro parreiras plantadas estrategicamente no terreno, formando uma cobertura verde na área de convivência. Ele explica que nesta época de inverno, a parreira está com poucas folhas, porque é período de poda, procedimento necessário para fortalecer e prepará-la para dar frutos no final do ano.

O amplo quintal permite que a família de 15 irmãos por parte da mãe Maria Francisca Franco Baida, grande e muito unida, se reúna tradicionalmente para a confraternização de Natal. O arquiteto disse que as mesas são espalhadas pela área, aproveitando a cobertura da parreira que na época sempre fica cheia de cachos de uva.

No quintal também tem lima silvestre que, segundo ele, “é um ótimo remédio para os rins”, além de pés de pitanga, abacaxi, babosa, uma variedade de espécies de flores. O jardim exige regas constantes, adubação e limpeza, mas Baida garante que isso não é trabalho. “Pelo contrário, cuido dessa área com o maior prazer”.

A manutenção é feita com a ajuda da mãe dele, que reforça os argumentos do filho e diz que para ela “essa atividade é uma espécie de terapia”. O espaço ajuda a manter a casa arejada e alegre, com o canto dos pássaros.

Arquiteta trabalha em meio a muito verde



Em uma ampla área verde na Rua Capitão Joaquim de Mello Freire, no Alto Ipiranga, a arquiteta Heloísa Pomaro trabalha na sua empresa, a construtora Micura, que iniciou atividades há mais de 30 anos no local.

No lote anexo à empresa estão plantados seringueiras, coqueiros, palmeiras, primaveras, pau d’água, laranjinha kinkan, acerola, pitanga, nêspera, além de muitas variedades de plantas e folhagem.

Ela disse que o local é o preferido dos funcionários da empresa, que usam o espaço como área de convivência. Em meio às sombras das árvores foi colocada uma mesa rústica e bancos de madeira, ideal para acomodar os amigos que também frequentam o espaço. Ela explica que o local, dotado de infraestrutura, é usado para fazer churrascos, rodas de música, festas de finais de ano, confraternização.

A arquiteta lembra que quando instalou o escritório da Micura, as plantas ainda eram pequenas. “Acompanhei o crescimento delas, que agora chamam atenção pelo porte. A arborização, além do sombreamento e a ventilação, que funcionam como ar- condicionado natural, também agrega valor à empresa”.

De acordo com Heloísa, existe hoje um novo conceito disseminado pelas novas gerações (cool) que idealizam espaço com áreas verdes porque priorizam a qualidade de vida. Ela conta que está desenvolvendo um projeto em Guararema, em um condomínio, onde 70% do espaço serão reservados para o verde. Na opinião dela, o paisagismo urbano deveria ser revisto para acabar com a arquitetura introvertida, sem interação, feitas com casas fechadas, como caixotes, e prédios sem linhas arquitetônicas, construídos com o mesmo padrão e modelos.