Em julho, tráfico, homicídios e roubos registram aumento em Mogi

Pesquisa mensal divulgada nesta sexta-feira (18) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) aponta o avanço do tráfico de drogas, homicídios dolosos, furtos e roubos de veículos, além de furtos em geral, na cidade de Mogi das Cruzes durante o mês de julho na comparação com junho deste ano.

De acordo com a Pasta, foram 42 ocorrências de comercialização de entorpecentes em julho último contra 35 registros de junho de 2017, representando aumento de 20%. Já no comparativo entre o sexto mês de 2017 e o mesmo período de 2016, quando houve 39 ocorrências do tipo, o crescimento é de 7,6%.

Os homicídios dolosos, que não tiveram registros em junho deste ano, apontaram três casos no mês passado. Os roubos de veículos saltaram de 16 para 23, respectivamente, um aumento de 43%, enquanto os furtos de veículos cresceram de 43 para 56 (30%) e os furtos em geral subiram de 225 para 260 (15%).

Já no comparativo destes crimes com base em julho de 2017 e o mesmo mês de 2016, houve aumento nas ocorrências de estupro, que passaram de 2 para 7 (250%); de roubos em geral, de 97 para 110 (13%); furtos de veículos, de 54 para 56 (3%); e de furtos em geral, de 248 para 260 (4%). Neste período, as lesões corporais dolosas também tiveram elevação de 42 para 47 (11%).

No entanto, o levantamento da Secretaria de Segurança Pública aponta também redução de alguns crimes no comparativo das ocorrências registradas em julho de 2016 com o mesmo mês de 2017. Nesta lista estão os homicídios culposos por acidente de trânsito, que reduziram de 9 para 4 (-55%); as tentativas de homicídio que caíram de 5 para 2 (-80%); e as lesões corporais culposas, que diminuíram de 55 para 40 (-27%).

Na comparação entre junho e julho de 2017, os casos de estupro se mantiveram em 7 registros na Cidade.