Em fevereiro, Entremeio Literário lança ‘Eu Conto’

LUCAS MELONI

Fruto de um concurso de contos realizado na 3ª edição da Feira Literária da Serra do Itapety (Flisi), o livro “Eu Conto”, que traz textos de 67 autores de todo o Brasil, será lançado em fevereiro, na próxima reunião do grupo Entremeio Literário. A publicação foi idealizada para registrar as ações do coletivo literário no evento cultural da Cidade. Organizadores cogitam que um outro livro pode ser produzido a partir de novos concursos. Escritores, que se encontravam na primeira terça-feira de cada mês no Casarão do Carmo, procuram um novo espaço para se reunir durante o período de reforma do espaço.

A próxima reunião do Entremeio Literário, a ser realizada no prédio-sede da Corporação Musical Santa Cecília, na Rua Doutor Corrêa, em frente ao Teatro Vasques, marcará o lançamento do livro “Eu Conto”. A organização e edição da obra foi de Sheila Kuno. “Foram escritores de várias partes do País que participaram. Apesar de não ter tido uma premiação de primeiro, segundo ou terceiro lugar, a gente fez uma seleção com os melhores e publicou neste livro. O bom é a variedade de escritores, são vários assuntos, vários estilos de escrita e de diferentes idades, de 10 a 80 anos”, afirmou a escritora Sheila Kuno, que divide com Carla Pozzo a organização e a edição de “Eu Conto”.

O livro já está à venda pelo portal Clube de Autores (https://www.clubedeautores.com.br/book/223817—Eu_Conto#.WIZCltIrK1u – por R$ 34,94 a versão impressa) e E-book (por R$ 10,76).

Carla explica como foi idealizado o concurso e, por extensão, o livro. “A ideia surgiu com a ampliação dos dias de atividades da Flisi que acabaria no dia 13 de novembro e se estendeu até o dia 23, tínhamos algumas ações, mas ficaríamos com alguns dias vazios, com a ideia do concurso teríamos uma ação constante, o concurso se tornou um painel digital onde todos podiam postar seus trabalhos e conhecer também a obra de outros escritores, esse ano não vamos mais usar a termo concurso e sim uma mostra literária”, disse.

Um novo concurso já está nos planos do grupo para a edição deste ano da Feira Literária. A retomada da programação do Entremeio acontece na primeira terça de fevereiro, em local ainda a ser definido. Um dos espaços cogitados é a sede da Corporação Musical Santa Cecília, em frente ao Teatro Vasques, mas não há definição quanto a isso por enquanto. O grupo completou 10 anos e já fez mais de 450 reuniões. Os organizadores preparam um calendário com lançamentos, palestras, teatro, saraus e leituras dramáticas para 2017.