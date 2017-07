Em defesa do patrimônio cultural

Editorial

Vem em boa hora a iniciativa do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), no sentido de promover um inventário em torno do patrimônio histórico e cultural da Região. A zona Leste da Grande São Paulo, que reúne os municípios do Alto Tietê, foi a que mais sofreu desde a institucionalização das áreas metropolitanas.

O jurista Hely Lopes Meirelles, teórico do Grupo Executivo de Planejamento da Grande São Paulo, foi um dos visionários da conurbação que ocorreria no entorno da Capital e, no período de 1967 a 1975, debruçou-se com afinco nos estudos que, idealizava, ordenariam o crescimento da região. Hely foi daqueles homens públicos de estirpe. A ponto de, convidado pelo então presidente Ernesto Geisel para ocupar posto do Supremo Tribunal Federal, declinou. Não aceitou o cargo pelo qual, hoje, muitos lançam-se em campanha feroz.

Algumas diretrizes do Gegran foram levadas avante, dentre as quais o equacionamento do saneamento básico, com as represas alimentadoras da rede de abastecimento de água e as estações de tratamento de esgoto. Também o sistema viário, ainda que com longo atraso: o Rodoanel, em obras, era vislumbrado há 50 anos!

Contudo, se há um ponto em que o Gegran sequer resvalou, foi a preservação do patrimônio cultural. E, neste quesito, nós do Alto Tietê estamos dentre os mais prejudicados. Condições geográficas colaboraram para isso. A Oeste da Grande São Paulo, no rumo de Sorocaba, a abertura pioneira da Rodovia Castelo Branco favoreceu o surgimento de comunidades planejadas, como Alphaville.

Ao Sul, o desenvolvimento do ABC e o acesso ao Litoral pela Rodovia dos Imigrantes também induziram a um crescimento ordenado. O mesmo correu ao Norte, com a abertura da Rodovia dos Bandeirantes.

A última estrada foi a Rodovia Ayrton Senna (1982), no sentido Leste. Antes, a interligar os municípios da área, restava apenas a Estrada Velha São Paulo-Rio. De tal forma que a ocupação desordenada predominou em bairros como Guaianazes e Itaquera e municípios como Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos.

Mogi das Cruzes, por força mesmo de sua formação geopolítica, sofreu pouco e, a duras penas, conseguiu preservar sua identidade comunitária. Por isto tudo nos é gratificante saber da iniciativa do Condemat. E torçamos para que ela chegue a bom termo, no mais amplo espectro.