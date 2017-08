Em debate, o futuro da ‘Coronel’

Cidades

A convite deste jornal, três conhecidos arquitetos da Cidades opinam sobre qual deve ser a destinação desta via

Tendência nas grandes metrópoles do Mundo, a retirada de estacionamentos e a interrupção do tráfego de veículos nas regiões centrais a fim de privilegiar o trânsito de pedestres é um assunto que divide opiniões na Cidade. Pedestres defendem a prioridade para eles e os comerciantes dizem que a medida traz resultados negativos às vendas.

Na Mogi de 1980, a alternativa começou a ser utilizada na gestão do então prefeito Antônio Carlos Machado Teixeira, que determinou o fechamento das ruas Paulo Frontin e da Deodato Wertheimer para dar espaço ao popular ‘Calçadão’.

Há dois meses, o prefeito Marcus Melo (PSDB) extinguiu o estacionamento de carros no trecho da Coronel Souza Franco entre as ruas Presidente Rodrigues Alves e Tenente Manoel Caetano, mas não deu data para desengavetar o projeto de alargamento do passeio da via.

A retirada do estacionamento da Coronel ainda não privilegia os pedestres como deveria. Eles dividem as estreitas calçadas com postes, desníveis e o trânsito de carros. A medida adotada por Melo criou polêmica e dividiu opinião dos comerciantes, que alegam redução no movimento.

Diante disso, O Diário ouviu três arquitetos da Cidade. Ana Sandim, Ciro Pirondi e Paulo Pinhal defendem a revitalização da Coronel e tomam como base a nova Flaviano de Melo. Porém, fazem algumas ressalvas. Sobre o assunto, a Prefeitura ressaltou que qualquer proposta ou projeto de melhoria, reforma ou revitalização do Centro passará por um ampla discussão com a Cidade, no caso específico com os comerciantes e moradores. “Foi assim nas obras da Rua Professor Flaviano de Melo e na construção da passagem subterrânea Jornalista Tirreno Da San Biagio, que na verdade integram a ideia de devolver o Centro aos pedestres, valorizando a arquitetura secular da Cidade e o próprio comércio.

Em ambas as obras, os moradores e comerciantes diretamente envolvidos foram ouvidos e participaram ativamente da discussão os projetos, opinando e auxiliando em todas as etapas. Além disso, as entidades e associações representativas também farão parte de qualquer ação que ocorra na rua”, respondeu a Prefeitura, em nota enviada a este jornal.

Outro plano divulgado pela Prefeitura de Mogi é para a Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, a fim de torná-la um espaço exclusivo para a circulação de pedestres, como estava previsto no projeto original. O objetivo da medida, que está alinhada ao projeto de intervenções em busca da melhoria da organização e fluidez do trânsito na região central de Mogi das Cruzes, é priorizar a circulação das pessoas a pé, otimizando a questão da mobilidade urbana e tornando o Centro da cidade um local mais agradável, bonito e acolhedor para todos os cidadãos.









Abaixo, as sugestões dos três arquitetos da Cidade para o futuro da Rua Coronel Souza Franco:

Aumentar espaço para os pedestres é a solução

O Centro da Cidade deve ser visto por uma outra ótica, de maneira contemporânea e não mais de um modo provinciano, é o que defende o arquiteto Paulo Pinhal. Segundo ele, já não é de hoje que se propõe a retirada de todos os carros da área central a fim de privilegiar os pedestres. É a tendência mundial. “O nosso agravante é que o Centro funciona como um jogo de palitos, onde as ações devem ser orquestradas para evitar grandes impactos. Por exemplo: a retirada das vagas de estacionamento na Rua Coronel deveria vir com soluções para acomodar o número de automóveis que ali existiam. Foi uma medida certa, pois os carros estacionados, quando iam manobrar, contribuíam para o congestionamento” Por isso, o arquiteto acredita que um desenho igual ao da Flaviano é a opção para a Coronel Souza Franco. “Aumentar o passeio e reduzir o leito carroçável é uma proposta que faço desde a década de 1990. Quando o ex-prefeito Marco Bertaiolli (PSD) era presidente da ACMC, fiz uma montagem onde propunha esta solução”, lembra. Por outro lado, ressalta Pinhal, um grupo de comerciantes reclama que perderam clientes e com razão, pois apenas tiraram os automóveis e esqueceram de priorizar os pedestres que são os consumidores. As calçadas continuam estreitas, com postes no meio contrariando qualquer tipo de mobilidade e acessibilidade. “Para os comerciantes, os problemas não são as vagas de automóveis e sim a falta de clientes. A ausência de política de valorização do Centro da Cidade, que pudesse promover a região como local de encontro, compras, serviços com segurança e lazer para todos”, pontua. (N.L.)

VLT pode atender quem tem mobilidade reduzida

A arquiteta Ana Sandim entende a necessidade de áreas verdes nos centros urbanos, mas este é um recurso que ela prefere deixar de fora quando o assunto é a revitalização da Coronel Souza Franco. E explica: “É uma característica do Centro antigo de Mogi. Temos registros, alguns de Mário de Andrade, que mostram a Catedral sem paisagem verde, o Largo do Carmo como um grande terreiro com pouquíssimas árvores. Os exemplares que a gente tem é a seringueira de mais de 100 anos perto do Vasques e os remanescentes em algumas casas e no Cemitério da Ordem Carmelita, além do Shangai de 1940, que era um verdadeiro Jardim”, relembra. Para a arquiteta, o aumento na participação do público na Flaviano de Melo após a revitalização é o resultado de uma tendência mundial e deve nortear os planos para a Coronel. “Apesar do Centro não seguir um contexto arquitetônico, eu gosto da ideia de repetir o paisagismo da Flaviano na Coronel. Com essas obras a gente consegue privilegiar a circulação dos pedestres no entorno do centro histórico. Durante um horário, eu acho importante o trânsito de carros, talvez igual na Flaviano. Mas, infelizmente, tem de colocar radar, porque eu vejo carros passando à noite na Flaviano a 100 por hora” Ana também defende a colocação de um Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) no Centro, para atender principalmente as pessoas com mobilidade reduzida. “Outra coisa é colocar um hidrante lá, porque eu já acompanhei um caminhão dos bombeiros tentando acessar o Centro e é algo bastante difícil”, conclui. (N.L.)

Enterrar as fiações e integrar centro histórico

Por um grande período, as cidades e, sobretudo, as suas regiões centrais foram pensadas para priorizar o trânsito de veículos, o que só há pouco tempo começou a ser percebido como um equívoco por grande partes dos gestores, analisa o arquiteto Ciro Pirondi. “A Coronel Souza Franco, e não só ela, precisa receber uma revitalização bastante parecida com a Flaviano de Melo. No entanto, com mais gentilezas urbanas: árvores, jardins, bancos, o alargamento de calçadas e sem aquele monte de pinos de metal no caminho, porque lá parece que você está andando em meio aos postes”, destacou. No corte esquemático desenhado por Pirondi, embaixo dos bancos ficaria uma rede coletora de águas interligada à rede de esgoto. Já na outra calçada, também no interior, passariam as redes de telefonia, energia e demais serviços que utilizam fios, uma antiga aspiração dos mogianos que se indignam com o verdadeiro festival de cabos suspensos sobre suas cabeças nas ruas em geral, e em especial na própria Coronel Souza Franco. Após estas intervenções, Pirondi ressalta que ficará mais fácil a Cidade valorizar todo o centro histórico. “Em Mogi, se você fizer um eixo NorteSul, Leste-Oeste, colocando o compasso na catedral com um raio de dois quilômetros, resolve-se todo o tráfego da Cidade. Neste perímetro, você coloca a circulação de um Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) para rodar e cria bolsões de estacionamento no retorno e deixar nas ruas o espaço apenas para carros de serviços.” (N.L.)