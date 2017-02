‘Em Casa’ marca carreira de Waldir Vera

Caderno A - Capa

Às 20h15 da próxima sexta-feira, quando Waldir Vera pisar no palco do Centro Cultural de Mogi das Cruzes para apresentar “Em Casa”, seu álbum gravado no Estúdio Municipal de Áudio e Música (Emam), coroará uma carreira de 32 anos na música. A maior parte deste tempo dedicado a trabalhos autorais. Muito influenciado pelo movimento Clube da Esquina, que reuniu Milton Nascimento, Beto Guedes, Flávio Venturini, entre outros, Vera traz ao público músicas poetizadas, de construção coletiva e de identidade.

Vera lançou “Em Casa” no ano passado e faz outro show baseado no trabalho nesta que é a melhor fase da carreira artística dele. “Gosto muito do Milton Nascimento e do Beto Guedes, além de outros artistas mineiros. O Clube da Esquina me influencia muito e há um pouco nisso neste trabalho. Este projeto já vem de algum tempo. Tentei gravá-lo antes, mas não tinha conseguido. Quando abriu o edital, já o inscrevi. As composições são um reflexo dos anos de carreira, das experiências que tive e das minhas influências. São 10 músicas, algumas delas em parceria com Henrique Abib e Júlio Belotis. Para o show, incluirei músicas de um CD demonstração chamado ‘Cantos de Luar’”, disse.

Músicos farão participação especial no show. Bia Melo, Buda Nascimento, Daniel Trettel, Eliezer Ramos, Evandro Andrade, Juá de Casa Forte, Paulo Batzler e Pedro Cirilo são alguns deles.

A participação coletiva no trabalho, destaca Waldir, é uma das características que contribui para a identidade do álbum. “Contei com várias parcerias. Cada um fez um arranjo, gravou, trabalhou em cima das músicas. Acredito que o trabalho ficou muito bem montado e com uma identidade”, comentou.

Para o artista, o Emam representa um suporte importante aos artistas da Cidade. “Se gravasse fora poderia custar R$ 50 mil, R$ 60 mil”, avaliou.

No último dia 16, Waldir, acompanhado de alguns artistas de Mogi, fizeram uma participação em um programa da rádio Brasil Atual (em cuja programação predominam músicas brasileiras) para divulgar o álbum. Algumas delas têm tocado na emissora. “É muito bom porque é o reconhecimento do meu trabalho. Eles são muito criteriosos na escolha das músicas. Eles precisam gostar, ser do estilo que eles costumam tocar e ter qualidade de som”, acrescentou.

Autoral

Defensor de primeira hora dos trabalhos autorais, Vera analisa que a Cidade precisa comportar os talentos que surgem. “Apesar de tocar em bar, sempre quis mostrar as minhas músicas, mesmo o público querendo canções conhecidas. É uma forma de se mostrar para quem pode acompanhar seu trabalho”, ressaltou. Ele lembra de um projeto realizado em parceria com Márcio Cardoso (ex-proprietário do Mais Brasil, localizado na Vila Industrial), anos atrás, voltado à apresentação de talentos locais. Os artistas / compositores podiam se apresentar no espaço. A casa, que tem novo comando, é, na atualidade, um dos poucos estabelecimentos do circuito noturno da Cidade a oferecer, uma vez por mês, espaço a artistas autorais.

Artista espera abrir portas com o álbum

O nome “Em Casa” é de uma música, composta por Waldir Vera, mas que não entrou para o álbum gravado em Mogi das Cruzes. Apesar de a canção não estar no trabalho, o músico entendeu que o trabalho tinha o estilo dela e decidiu manter o nome.









“Eu decidi colocar a letra no encarte do CD. Mesmo que não tenha entrado, há uma explicação ao ouvinte. O trabalho tem o estilo da letra”, explicou.

Com este álbum, Vera quer entrar para circuitos de apresentação, como o Sesc. “Já participo da Virada Cultural (Paulista), mas a intenção, claro, é ampliar o número de eventos. Com o trabalho pronto, em mãos, isso ajuda e muito na abertura de portas e surgimento de oportunidades”, afirmou.