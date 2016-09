Comentários (0) Editorial Like

Será como uma redenção para Arujá a duplicação do trecho da estrada Mogi-Dutra que vai da Rodovia Ayrton Senna à Via Dutra. Ela chega 44 anos depois que, tal como os antigos bandeirantes, a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes tomou a si a responsabilidade de nos dar uma ligação com a Via Dutra.

Única das cidades médias antes interligadas pela Estrada Velha São Paulo-Rio, que Washington Luiz entregou em 1928, sem acesso à nova via, Mogi das Cruzes permaneceu ao largo do rodoviarismo iniciado pela Via Dutra (1951), ampliado no governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) e jamais relaxado por todos que o seguiram. Daí, a falência do sistema ferroviária nacional.

Para Arujá, que em 1972, com a abertura da primeira pista da Mogi-Dutra, viu chegar a retomada de suas comunicações com a sede municipal ao tempo em que era distrito de Mogi, a notícia da duplicação do trecho final vem em boa hora.





A par de um núcleo residencial muito valorizado, com os condomínios de alto padrão e de uma indústria ativa, a população de Arujá, de há muito, ressentia-se de maior segurança e celeridade em sua ligação com Mogi, que lhe é a principal provedora de serviços, comércio e educação.

Arujá tem, hoje, 85 mil habitantes em seu território de 97 km2. Para eles, a única opção de acesso a Mogi das Cruzes, até agora, é o precário trecho final da Mogi-Dutra, cenário de muitos e trágicos acidentes. Por esse perigo passam centenas de estudantes de lá, que buscam sua formação nas universidades de cá. Também moradores que aqui exercem atividades e aqueles que procuram a rede de serviços e comércio de Mogi das Cruzes.

Com a Capital do Estado, além da Via Dutra, os arujaenses têm, há alguns meses, a ligação do Rodoanel entre as duas rodovias de tráfego rápido, o que lhes permite segurança no rumo da Ayrton Senna. Em breve, com a duplicação, se verão, em definitivo, inseridos em nossa realidade.

Sejam bem-vindos.