Em até dois meses, ‘Beco do Sapo’ deve ser revitalizado

Cidades

LUCAS MELONI

As obras no Beco do Sapo (Travessa Coronel João Souza de Machado), na região central, devem ser retomadas nos próximos dias. O local tem pichações, sujeira e virou alvo de reclamações dos vizinhos por causa do barulho que fazem por lá de madrugada. A expectativa é de que a revitalização seja concluída em até dois meses.

O local é adotado pela rede de supermercados Veran. Por meio de nota, encaminhada pelo departamento de marketing da empresa, a intenção de revitalizar o local, símbolo cultural de Mogi das Cruzes, foi confirmada. “Esse é um projeto que o Veran tem muito orgulho de participar juntamente com a Prefeitura de Mogi, desde a inauguração sempre nos esforçamos ao máximo para garantir que aquele ambiente ficasse digno da nossa Cidade e seus moradores. O processo de revitalização, que já estava aprovado junto à Prefeitura, foi interrompido no ano passado pois um imóvel (uma casa tombada, que não pertence ao Veran) precisava passar por obras. Naquele momento a revitalização (que envolve pintura, limpeza e iluminação), prevista para o ano passado, teve de esperar e a partir disso ocorreu uma série de descuidos. Infelizmente, não mantínhamos contato com o dono do imóvel e não fomos notificados sobre o andamento da obra. Agradecemos a O Diário, pois após a matéria, fomos atrás do dono do imóvel e o mesmo confirmou que a obra já foi feita e a revitalização já pode ser retomada. Entraremos também em contato com a Prefeitura para ver o que pode ser feito em relação à segurança do local, barulho e desordem de madrugada (já que para esses casos a responsabilidade é da segurança pública da Cidade), mas reforçamos o interesse em revitalizar e cuidar do Beco do Sapo, que desde 2008 tornou-se patrimônio histórico de Mogi das Cruzes. Resta um sincero pedido de desculpas aos moradores e a todos os que sentiram-se desrespeitados, assumimos aqui um compromisso com os senhores, e toda a população de Mogi, de finalizar 100% da revitalização do Beco do Sapo até o final de junho de 2017”, trouxe o texto.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente de Mogi confirmou as tratativas com o Veran e informou que as intervenções podem acontecer em breve.