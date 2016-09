Em agosto, indústria fecha 600 postos de trabalho na região

Comentários (0) DESTAQUE Like



LUCAS MELONI

As demissões voltaram a aumentar nas cidades do Alto Tietê durante o mês de agosto, conforme dados divulgados ontem pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp/Alto Tietê). Foram 600 postos de trabalho encerrados neste período. Este é o 19º resultado negativo consecutivo registrado no setor, um dos mais importantes da cadeia produtiva paulista.

Em julho, as indústrias já tinham dispensado bastante gente. Naquele mês, as fábricas da Região demitiram 250 pessoas. Desta vez, os desligamentos ultrapassam os 600 casos, um aumento exorbitante de 140% de um mês para o outro.





No ano, a indústria do Alto Tietê acumula resultado de -7,56%, representando queda de aproximadamente 4,7 mil postos de trabalho. Se levados em conta os últimos 12 meses, o índice acumulado é de -12,81%, equivalente ao fechamento de cerca de 8,5 mil vagas nas oito cidades que integram a diretoria do Ciesp Alto Tietê – Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano.

“É muito difícil o cenário para a indústria. Nós viemos numa sequência de três meses com demissões num nível inferior a 0,60% e, agora, voltamos a ultrapassar a marca de 1%, com 600 demissões num único mês e saldo de 4,7 mil postos de trabalho fechados desde janeiro”, ressaltou José Francisco Caseiro, diretor do Ciesp Alto Tietê.

Alguns pontos, como produtos químicos (-1,31%), máquinas e equipamentos (- 0,63%), produtos de minerais não-metálicos (-0,37%) e produtos de borracha e de material plástico (- 0,53%), foram os que mais influenciaram na média mensal, destacou o Ciesp.

Apesar de o número deste mês ser bastante elevado, ele não supera o de agosto de 2015. Naquele mês, a indústria local dispensou 750 pessoas. O economista e professor da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), Waldir Pereira Gomes, avalia que diferenças tão bruscas entre períodos curtos, como as observadas entre julho e agosto deste ano, significam que o Brasil ainda deve descer mais até atingir o fundo do poço. “Quando a gente analisa os setores que mais influenciaram os indicadores negativos da pesquisa, a gente vê que a base deles é o setor da indústria de transformação, que alimenta outras indústrias, como a produção de máquinas e equipamentos. Isso demonstra que não há um investimento na parte de baixo da cadeia produtiva, que sustenta todo o sistema. Esta crise na indústria atinge todo o resto da economia ativa por uma razão bem simples: as indústrias pagam os melhores salários. Com as dispensas, há queda na renda, queda no consumo. O comércio já sente os efeitos desta crise, a pior em décadas. Um exemplo é o fechamento da Casa São João, no Centro, que o jornal mostrou em diversas reportagens. Aquele estabelecimento passou por tantas crises, mas não resistiu a esta, porque ela foi pior. Logo, os serviços também sentirão efeitos pesados porque o setor é ligado diretamente à indústria”, comentou com a reportagem.

O nível de emprego industrial no Alto Tietê no mês passado foi o sexto pior do Estado, levando-se em conta as 35 regiões industriais paulistas – a Região só foi melhor do que Jaú (-1,31%), Presidente Prudente (1,38%), Jacareí (1,65%), Santos (3,03%) e Santo André (6,37%). A média estadual ficou em -0,49%.