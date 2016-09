Em 90 dias, Sistema Alto Tietê perde 6,5% do volume

Comentários (0) DESTAQUE Like

DANILO SANS

Com a falta de chuva, o Sistema Produtor Alto Tietê (Spat) perdeu 6,5% de sua capacidade máxima somente nos últimos 90 dias, o que corresponde a um total de 3,38 bilhões de litros, o equivalente a 169 mil caminhões-pipa. Atualmente, os reservatórios da Região trabalham com 41,1% da capacidade – é o menor nível do Estado, mas está longe do momento crítico vivido durante a crise hídrica que atingiu São Paulo nos anos de 2014 e 2015. Em 9 agosto de 2015, o volume acumulado no Spat era de apenas 10,4%; em 9 de agosto de 2014 atingia 19,6%.

O Spat é formado pelos reservatórios de Ponte Nova (Salesópolis), Paraitinga (Salesópolis), Biritiba (Biritiba Mirim), Jundiaí (Mogi das Cruzes) e Taiaçupeba (Mogi das Cruzes) e abastece 4,5 milhões de pessoas na Zona Leste da Capital e em cidades do Alto Tietê.

Já os outros sistemas produtores de São Paulo estão com mais fôlego, após as chuvas que ocorreram no último ano. O maior deles, o Cantareira, que esteve perto do colapso durante a crise, opera hoje com 74,8% da capacidade. O Guarapiranga, responsável pelo abastecimento de 4,9 milhões de pessoas, trabalha com 78,5% da capacidade.





O Rio Grande, que produz 5 mil litros de água por segundo, abastece 1,2 milhão de pessoas e está com 78,3% da capacidade. O Rio Claro, utilizado por 410 mil habitantes dos municípios de Cotia, Embu, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu e Vargem Grande, está quase cheio – com 96,4% do volume máximo. Por fim, o menor deles em volume, o Rio Claro, trabalha com 77,6% da capacidade.