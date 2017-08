Em 2017, Mogi já aplicou 57 multas por desrespeito à Lei do Silêncio e Pancadão

DESTAQUE

Desde janeiro até julho de 2017, já foram aplicadas 57 multas em Mogi das Cruzes envolvendo desrespeito às Leis do Silêncio e do Pancadão. O número supera as autuações registradas durante todo o ano passado, quando foram contabilizadas 47, sendo 29 nos sete primeiros meses de 2016. A multa é de 30 Unidades Fiscais do Município (UFMs), o que, em 2017, equivale a R$ 4.881,90. O valor dobra em caso de reincidência.

As denúncias sobre a Lei do Silêncio, feitas principalmente durante o final de semana, são inúmeras e ocorrem em diversos pontos da Cidade. A Prefeitura recebe uma média de 150 ligações por final de semana (de sexta-feira a domingo) referentes a barulho em excesso. A maior parte destas reclamações refere-se a eventos domésticos. A Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização visitam os locais e orientam os responsáveis sobre a legislação e o problema causado. Com isso, na maioria dos casos, a questão é resolvida sem a necessidade de autuação.

Já com relação ao Pancadão, a maioria dos chamados refere-se a locais em que há a concentração de jovens, como praças, por exemplo. Neste caso, o trabalho também é realizado em conjunto com a Polícia Militar. As equipes chegam aos locais, previamente identificados, antes da ocorrência, como forma de prevenir e evitar o problema.

Os moradores que quiserem fazer reclamações sobre desrespeito à Lei do Silêncio ou problemas com excesso de ruído podem entrar em contato pelo telefone 153, que funciona 24 horas por dia. No período noturno, há uma equipe específica para este tipo de fiscalização, que conta com o apoio da Guarda Municipal.