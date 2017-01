Em 2016, roubo de carga e homicídio no trânsito aumentaram em Mogi

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

O roubo de cargas em Mogi das Cruzes aumentou quase 77% em 2016 comparado a 2015. Os números saltaram de 13 para 23 registros policiais. Também tiveram elevação no ano passado os casos de homicídios culposos por acidente de trânsito, responsável por 43 boletins de ocorrências. Em 2015, a Polícia contabilizou 34 casos. Um crescimento de 26,47%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (24) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

Na contramão, os casos de latrocínio e homicídio doloso (com intenção de matar) caíram nos registros policiais de 2015 para 2016. O primeiro passou de três para um, enquanto os assassinatos por intenção tiveram queda de 40 para 30 (redução de 40%). O percentual deve aumentar na comparação de dezembro último com janeiro de 2017, já que até o final de semana passado, cinco pessoas foram assassinadas na Cidade.

Seguindo esta tendência, as vítimas de homicídio doloso passaram de 58 para 35, na comparação dos 12 meses de 2015 com o mesmo período de 2016. Por sua vez, as tentativas de homicídio praticamente se mantiveram. Em 2016 foram 44 e no ano anterior 45.

Apesar do aumento no homicídio culposo no trânsito, o número de pessoas lesionadas em acidentes de carros caiu 16,5% (727-607). Foi menor em 2016 também o número de motoristas que tiveram o carro roubado ou furtado na Cidade. Os furtos reduziram de 936 para 866 (-26,49%) e os roubos foram de 318 para 254 (-20,12%). Deste total, 418 veículos tiveram recuperação.

O mesmo ocorreu com os roubos e furtos no geral, aqueles que envolvem desde residências a celulares, que tiveram redução de 15,4%, (1.558 -1.318), sendo que os furtos diminuíram de 3.069 para 2.973 (-3,12%).

Os registros de estupros foram iguais em novembro e dezembro de 2016. Porém, comparando os dados dos 12 meses de 2015 com os do ano passado, a ocorrência apresentou queda de 16,6%, de 48 para 40 casos. As lesões corporais também caíram, de 683 em 2015 para 617 em 2017.

Já as ocorrências de tráfico de entorpecentes aumentaram nos registros policiais. Em 2015 foram 424, contra 455 de 2016. Um crescimento de 7,31%. A apreensão de armas de fogo nos últimos 12 meses também foi 54% maior do que em todo o ano de 2015. Os dados da SSP dão conta de 151 apreensões contra 98.

Mesmo com a diminuição de alguns crimes e crescimento de outros, os inquéritos policiais lavrados na Cidade cresceram em 127, passando de 4.352 para 4.479 (+2,91%). Em 2016, o número de pessoas presas também foi maior. Ao todo, a Polícia de Mogi deteve 2.062 pessoas. Do total, 1.418 em flagrante e 644 por mandato judicial.









Na Região, Itaquaquecetuba lidera em homicídios

Os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) divulgados na terça-feira apontaram Itaquaquecetuba como a cidade com mais ocorrências de roubo de cargas em 2016, no Alto Tietê. O município foi responsável por 102 registros, seguido por Suzano, com 53 casos. Salesópolis e Biritiba Mirim não tiveram quaisquer registros deste crime. Itaquá é líder também em homicídios dolosos (com intenção de matar) na Região e teve 45 casos no ano passado. Logo atrás vem Mogi (30) e Suzano (28). Guararema não registrou assassinatos com intenção em 2016.

Já quando o assunto é estupro, em todos os municípios houve casos. Suzano teve 81; Itaquaquecetuba 71; Mogi 40; e Ferraz 34. O trânsito mais violento é o de Mogi. Os dados mostram que 43 pessoas perderam a vida nas ruas da Cidade e 607 sofreram algum tipo de lesão. Itaquaquecetuba também é a maior em roubos no geral, com 2.515 boletins de ocorrências lavrados por esta prática no ano passado. O menor número desta ocorrência é de Salesópolis, que teve 11 casos.