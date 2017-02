Em 2016, Mogi aplicou quase 200 multas por calçadas irregulares

QUADRO DESTAQUE

DANILO SANS

Com mato alto, buracos e piso fora do padrão, as calçadas de Centro e de bairros de Mogi das Cruzes dificultam a passagem de pedestres, principalmente daqueles que sofrem com problemas de mobilidade, como cadeirantes e idosos. Em janeiro, a Prefeitura emitiu nove multas relacionadas a calçadas irregulares. No ano passado, 198 autuações foram aplicadas. A reportagem de O Diário foi a alguns pontos da Cidade para mostrar as condições para quem circula a pé.

“Não é fácil. Às vezes a gente precisa andar pela rua, porque a calçada está cheia de mato”, relata o aposentado Carlos Alberto de Souza, de 69 anos. Ele costuma fazer caminhadas pelo trecho novo da Perimetral, entre o Rodeio e César de Souza, onde existe ciclovia e um “bom espaço para o pedestre”. No entanto, no encontro da via com a Avenida Francisco Rodrigues Filho, em direção ao Parque Centenário, o cenário é um pouco diferente. “O chão é todo remendado e alguém se esqueceu de cortar o mato”, observa.

Ainda na Avenida Francisco Rodrigues Filho, o mato alto só está controlado na altura de Furnas. No restante da via, o pedestre precisa dividir espaço com a vegetação. Em um dos pontos, o mato chega a esconder a base de um telefone público. “É um absurdo. A gente caminha por aqui com medo de pisar em algum bicho”, diz a estudante Tainara Marilda, de 23 anos.

A Via Perimetral também tem vários pontos com mato alto tomando conta da calçada. O trecho próximo à rotatória que dá acesso ao Hospital Luzia de Pinho Melo, na Ponte Grande, é um dos mais prejudicados pela vegetação – em alguns locais, a calçada some completamente.

O encontro das avenidas Vereador Narciso Yague Guimarães e João XXIII, no Socorro, também está com as calçadas cheias de mato. Na internet, um vídeo publicado no dia 21 de janeiro do ano passado voltou a ser debatido porque o problema, em vez de ter sido resolvido, se agravou. “O vídeo até pode ser antigo, mas o problema continua”, disse o internauta Pedro Cassese.

Em César de Souza, em um trecho da Avenida Ricieri José Marcatto, já não é possível diferenciar onde termina o terreno (vizinho ao imóvel de número 2.438) e onde começa a calçada – que desapareceu em meio à vegetação. O problema já vem sendo mostrado por O Diário há, pelo menos, três anos.

Se considerados os desníveis (degrau entre um imóvel e seu vizinho), as irregularidades nas calçadas de Mogi das Cruzes são ainda mais graves, sobretudo em bairros como a Vila Oliveira e a Vila Natal, marcados pelo relevo irregular. Na região central, onde a Prefeitura exige a implantação de piso padrão, há imóveis que não seguem a regra, como o terreno vizinho à nova sede da Secretaria Municipal de Educação, no Shangai.

Fiscalização

A Secretaria Municipal de Segurança diz que dois pontos apontados pela reportagem (Ricieri José Marcatto e João XXIII) já foram notificados para que os respectivos proprietários executem a limpeza e os trabalhos necessários em até 30 dias. Segundo a Pasta, em 2015 foram aplicadas 1.545 notificações e 267 multas; em 2016 houve 2.195 notificações e 198 autuações; já em 2017, em janeiro, são 109 notificações e nove multas.









O trecho da Avenida Francisco Rodrigues Filho, entre a Perimetral e o Parque Centenário, pertence ao Município e, segundo a Prefeitura, recebe trabalhos regulares da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. A Pasta já foi acionada e os serviços serão executados dentro dos próximos dias. “Vale lembrar que, em se tratando de calçada que faz frente a uma propriedade particular, a responsabilidade pela limpeza e manutenção é do proprietário”, ressalta.

Nos outros casos, fiscais da Prefeitura vão até os locais para averiguar e tomar as devidas providências, de acordo com o que for identificado.