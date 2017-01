Em 2016, mais de 200 mil materiais ilegais foram apreendidos em Mogi

DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Mais de 200 mil materiais de pirataria e sem nota fiscal foram apreendidos em Mogi das Cruzes durante o ano passado, pela a Guarda Municipal e a Polícia Militar, por meio da Operação Delegada, que atua para impedir a comercialização de CDs, DVDs e outros materiais comercializados ilegalmente na Cidade. Os números foram divulgados pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, que promete agir com maior rigor e intensificar as blitze a fim de frear a ação desses ambulantes que burlam a legislação no Município.

Até recentemente, o local de maior concentração desses ambulantes era o Centro da Cidade, mas o secretário municipal de Segurança, coronel Paulo Roberto Madureira Sales, disse que os locais de atuação estão mais diversificados nos últimos meses por causa da fiscalização.









Apenas os agentes da GM conseguiram realizar 8.592 apreensões em 2016. O restante ficou por conta dos policiais. De acordo com o secretário, a fiscalização da Operação Delegada faz atuações rotineiramente e há períodos em que são registradas mais de 10 atuações por dia.

“Como o Centro está com policiamento reforçado nos últimos meses, essas pessoas começaram a agir na periferia e locais como Braz Cubas, Jundiapeba e vários outros pontos, por isso vamos aumentar a fiscalização em todos os lugares”, comentou Sales.

A mais recente blitz foi feita anteontem, na feira livre de César de Souza, com ajuda da Secretaria Municipal de Agricultura, da Guarda Municipal e dos integrantes das Rondas com Apoio de Motocicletas (Romo). Houve a apreensão de 1.543 mídias piratas que estavam sendo comercializadas ilegalmente.

Outras ações do gênero serão realizadas na Cidade para impedir a venda de produtos pirateados, que chegam ao Brasil por vias clandestinas sem as respectivas notas fiscais. Além de CDs e DVDs têm são apreendidos brinquedos, meias, roupas, sapatos, acessórios, entre outros itens.

Todo o material é encaminhado a um depósito da Prefeitura, que espera 30 dias para que o vendedor ou proprietário possa ter a chance de apresentar a nota fiscal da mercadoria recolhida. Mas na maioria das vezes isso não acontece. Por isso, o material vai sendo armazenado em um depósito para depois ser incinerado com ajuda de indústrias da Cidade que possuem caldeiras.

De acordo com Sales, no final do ano passado foram necessárias duas peruas kombis e duas caminhonetes para transportar tudo o que precisava ser destruído. Ele observa que ainda que esse tipo de comércio ilegal aumentou muito por causa da crise econômica e do desemprego









Na opinião do economista Arcílio Ruzzi Filho, o consumidor não deve comprar nenhum tipo de produto pirata, porque as consequências podem ser maiores do que apenas a sonegação de impostos e prejuízos para a economia.

“Quando a gente se depara com produtos ilegais não sabemos o que está por trás disso e a pessoa que compra esse material pode estar beneficiando uma facção criminosa, que vai usar os recursos para algum tipo de crime”, adverte. Por isso, ele orienta as pessoas a não comprarem nada sem se certificar da procedência e pedir a nota fiscal.