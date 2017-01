Em 2016, indústria fechou 6 mil postos de trabalho na Região

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

A indústria do Alto Tietê fechou 2016 com aproximadamente seis mil demissões, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (20) pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp). A retração anual marcou 9,36%. O nível de demissões é um dos maiores do Estado e agrava a situação difícil que o setor enfrenta desde 2014. Nos últimos três anos, foram 15 mil trabalhadores demitidos em oito cidades da Região.

Os dados do Ciesp mostram que a retração no emprego industrial no Alto Tietê, em 2016, foi pior do que a média do Estado (-6,58%), onde houve decréscimo de 152 mil vagas de trabalho. Dos 6 mil postos fechados na Região, a maior parte se deu nas indústrias de metalurgia (67%), de equipamentos de informática e produtos eletrônicos (35%); celulose/papel (10,44%) e artefatos de couro (10%). De 18 setores pesquisados, só três encerraram o ano com variação positiva no nível de emprego: produtos alimentícios (1,49%), bebidas (1,20%) e veículos automotores/autopeças (1,67%).

Na comparação com 2015, o saldo de 2016 é melhor, já que no ano anterior foram registradas 7 mil demissões no Alto Tietê. “Mas isso não traz qualquer conforto. No intervalo de 24 meses, são 13 mil trabalhadores dispensados e se somarmos também 2014, quando a curva entrou na descendente, o saldo não poderia ser pior: 15 mil industriários perderam o emprego na nossa Região. Estamos falando de uma retração de mais de 20% em três anos”, avalia o diretor do Ciesp no Alto Tietê, José Francisco Caseiro. Ele pontua ainda que mesmo com a eventual recuperação da economia, levará muito tempo para que esses postos de trabalho sejam reativados.

Apenas em dezembro, a indústria da Região dispensou 650 trabalhadores. A retração de 1,09% no nível de emprego foi influenciada pelas variações negativas de produtos têxteis (-2,92%); celulose, papel e produtos de papel (-0,88%); máquinas e equipamentos (-1,07%) e veículos automotores e autopeças (- 0,84%).

Há sete meses, o balanço do Ciesp referente a maio, divulgado em junho, mostrou o começo de uma queda no número de demissões. O nível de emprego permaneceu negativo, mas o índice caiu para -0,14%. Era o menor patamar dos últimos 19 meses na Região.

No decorrer dos meses, as demissões continuaram. Em outubro, uma boa notícia: o nível de emprego foi positivo em 0,26%, com saldo de 150 novas contratações. Na Região, isso não acontecia desde janeiro de 2015. Contudo, o nível de emprego industrial no Alto Tietê voltou a ficar negativo em novembro. A pesquisa do Ciesp mostrou que o penúltimo mês do ano terminou com uma variação de -0,26%, o que significou uma queda de aproximadamente 150 postos de trabalho nas empresas em atividade na Região.

Só em Mogi, de janeiro a novembro do ano passado, houve uma queda de 7,16% no número de empregados, que passou de 18.062 para 17.307, segundo dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Econômico.

Os dados do Ciesp são referentes a oito cidades da Região: Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano.