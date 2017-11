Em 10 meses, indústria do Alto Tietê cria 100 postos de trabalho

DESTAQUE

Em outubro, o nível de emprego industrial na Diretoria Alto Tietê do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) – região composta pelos municípios de Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano – apresentou resultado positivo. A variação ficou em 0,17%, o que significou um aumento de 100 postos de trabalho no último mês e a 15ª colocação no ranking das diretorias regionais do Estado.

Desta forma, o Alto Tietê contabiliza a geração de 1 mil empregos desde março, quando a indústria regional voltou a contratar, depois de meses seguidos só de demissões. Nos últimos 12 meses, a variação foi de 0,91%, representando um aumento de 550 postos de trabalho.

O nível de emprego industrial no Alto Tietê superou, em outubro, a média estadual (0,11%) e foi influenciado principalmente pelos setores de Produtos Alimentícios (2,06%); Produtos Têxteis (1,55%); Veículos Automotores e Autopeças (0,58%) e Produtos de Minerais Não-Metálicos (0,90%), que registraram os melhores desempenhos.

“O ritmo de contratações foi um pouco menor em outubro, mas o principal é que ele se manteve positivo, o que deixa o Alto Tietê numa condição melhor do que muitas outras regiões do Estado, graças a diversidade de setores que a indústria regional possui. Isso faz a diferença porque não foram todos os setores que reagiram ainda, mas há uma compensação pelos outros que estão com ritmo mais acentuado de produção”, avalia José Francisco Caseiro, diretor do Ciesp Alto Tietê.

Nas 35 regiões industriais do Estado de São Paulo, 15 registraram variação positiva no nível de emprego em outubro, enquanto em 17 os indicadores foram negativos e, em 3, estáveis. A tabela abaixo mostra o comportamento setorial dos meses de outubro de 2016 e 2017 e os acumulados no ano e em 12 meses na indústria do Alto Tietê.

Quando comparados os meses de outubro dos anos de 2016 e 2017, há um cenário semelhante, pois em outubro de 2016 o resultado foi positivo em 0,22%.