Em 10 anos, número de áreas contaminadas em Mogi cresce 340%

DESTAQUE

NATAN LIRA

Apesar de a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) atribuir a contaminação de áreas ao desconhecimento, em épocas passadas, de procedimentos seguros para o manejo de substâncias perigosas, ao desrespeito e à ocorrência de acidentes ou vazamentos, é possível verificar que com o passar do tempo o volume de terras nesta situação tem aumentado na Cidade. Há 10 anos, eram 15 terrenos nesta situação em Mogi. No último estudo, em 2016, 66 áreas foram apontadas como contaminadas, o que representa aumento de 340%.

Em 2007, dos 15 locais, 12 abrigavam postos de combustíveis e os outros três indústrias. Nove deles não tinham proposta de remediação, enquanto dois estavam em procedimento de estudo para reparar os dados e quatro já tentavam corrigir os prejuízos. Hoje são 39 sob a investigação para saber o tipo de contaminação, 13 em processo de encerramento a fim de liberar a reutilização, nove em remediação, três com risco confirmado e dois, mesmo que degradados, sendo utilizados.

No período, a mesma evolução aconteceu nas demais cidades do Alto Tietê. Suzano dobrou o volume de 15 para 30 terrenos infectados. Em seguida veio Itaquaquecetuba, que saltou de 5 para 19. Arujá passou de três para 11, Poá tinha dois e agora tem sete, Ferraz de Vasconcelos contava com uma área contaminada e agora são seis no município. Santa Isabel pulou de duas para três. Guararema tinha uma e aumentou para duas. Salesópolis e Biritiba Mirim não participaram do estudo de 2007. Hoje elas têm dois e um terreno contaminado, respectivamente.

A reportagem de O Diário questionou a Cetesb sobre qual a periodicidade da fiscalização nestas áreas contaminadas em Mogi, mas não recebeu resposta até o fechamento desta matéria.