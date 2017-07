Eliana Fonseca comanda oficina em Mogi

Caderno A - Capa

A Secretaria Municipal de Cultura de Mogi das Cruzes convoca atores, diretores, roteiristas e profissionais interessados em ampliar seus conhecimentos sobre o trabalho e o papel do ator, para uma nova etapa do curso “O Ator na Linguagem do Cinema”, comandado pela atriz Eliana Fonseca, na próxima terça-feira, dia 25. Em março, foi realizado o primeiro encontro na Cidade.

A atividade faz parte da programação do Festival de Inverno Serra do Itapety 2017. Nesta segunda parte da oficina, a atriz reforçará os conceitos sobre as principais diferenças técnicas do trabalho do ator no teatro e no cinema, mostrando o ator como figura criativa dentro do processo de construção da narrativa, e acrescentará novas informações sobre a área. São 40 vagas para pessoas com idade a partir dos 16 anos e a oficina em si acontecerá na Sala Multiuso Wilma Ramos, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, dia 25 de julho, no horário das 18h às 22h.

Experiente, a atriz Eliana Fonseca é formada em cinema pela ECA/USP e também pela Escola de Arte Dramática (EAD/USP). No campo do cinema, já dirigiu cinco curtas-metragens, quatro longas e atuou em dezenas de outros filmes, tendo recebido, ao longo de sua carreira, vários prêmios como diretora e atriz. Também tem forte atuação no teatro, dirigindo diversas produções.

Na TV, teve como destaque seu trabalho de direção e atuação em programas infantojuvenis de humor, além de ter atuado em novelas e dezenas de séries dramáticas. Atualmente, dá aulas de direção cinematográfica na universidade Senac e coordena o projeto É Nóis na Fita, um curso gratuito de cinema direcionado a jovens de áreas periféricas.

Esta é mais uma oficina oferecida pelo projeto Pontos MIS, uma parceria entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com o Museu da Imagem e do Som. O programa, que está presente em várias cidades paulistas, tem como proposta a circulação e difusão audiovisual, com o objetivo de formar público e disseminar obras cinematográficas.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6903.