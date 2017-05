Eles vivem há mais de um século

Cidades

ELIANE JOSÉ

Uma pesquisa sobre os pacientes inscritos no Sistema Integrado de Saúde (SIS) que nasceram após 1900 mostra que Mogi das Cruzes possui 120 centenários, o mais idoso deles, uma mulher, com 108 anos. Esse número pode ser diferente do real porque nem toda a população do Município está cadastrada no serviço, que possui, ainda, moradores de outras cidades.

Após fazer um levantamento solicitado por O Diário, a Secretaria Municipal de Saúde deverá refinar a pesquisa para atualizar os dados sobre essa população. A ideia do secretário da Pasta, Marcello Cusatis, é entrar em contato com os familiares dessa parcela de centenários, para chegar a um índice mais aproximado da realidade.

Com a atualização das informações será possível identificar, inclusive, quantos dos cadastrados anteriormente com mais de 90 anos estão fazendo parte do grupo de quem viveu um século inteiro.

Duas das pacientes mais longevas moram em bairros próximos. No Jardim Aracy está a casa de quem, em tese, deve ser uma das mais idosas de Mogi das Cruzes. Uma mulher de 108 anos, que nesta semana, está em viagem – na casa de familiares. A segunda mais idosa, dona Ignácia Esméria de Jesus reside no Rodeio. O Diário conversou com dona Ignácia, numa tarde em que ela recebeu a eucaristia. Nesse dia, ela comeu peixe, um hábito cristão preservado pela família.

O grupo de mogianos com mais de 80 anos é bem maior: possui 11.095 pacientes, sendo que a maior parte está nessa faixa etária: 8.876. Com 90 a 99 anos, são 2.099 cadastrados e 120 com mais de 100.

Esse extrato caminha para confirmar a inversão da tábua etária nacional, que delegará ao futuro um aumento da taxa populacional dos mais velhos e a redução dos mais novos, fruto da melhoria da expectativa de vida e da redução das taxas de natalidade por meio do planejamento familiar.

Apenas cinco desses 120 pacientes são atendidos no Programa Melhor em Casa, que possui 400 assistidos (veja quadros). Nesse projeto, a equipe formada por médico, enfermeiro e assistente social, visita regularmente as pessoas acamadas.

Os principais problemas de saúde dessa parcela da população são sequelas de AVC (Acidente Vascular Cardiológico), Alzheimer e Parkinson.

Programas para atender ao idoso estão sendo reforçados, como a atenção à atividade física (são 70 academias da Terceira Idade, com aulas dadas por professores especializados), além das unidades do Pró-Hiper, Única de Jundiapeba e Braz Cubas (com algumas agendadas focadas nos mais velhos).

Entre os déficits preocupantes, admite o secretário Cusatis, são a ampliação dos leitos e vagas para pacientes crônicos e sem familiares, e de serviços como o Centro Dia do Idoso. “Nós teremos uma demanda ampliada de serviços públicos que se inverterá no futuro, quando teremos mais idosos e menos jovens”.

106 velinhas no bolo

Dona Ignácia Esméria de Jesus soprou a vela dos 106 anos em 25 de março passado. Ela ainda não atualizou a data, levanta os cinco dedos da mão direita para contar a idade. Nessa hora, o rosto se ilumina, parece se divertir com a reação que provoca a quem conta a peça que ela está pregando no tempo. A filha, Odete, de 68 anos, ajuda. “Mamãe, a senhora fez mais um ano. Agora são 106”. Então ela levanta os seis dedos, dá outro sorrisinho.

Dona Ignácia falava mais até os 103 anos. Contava casos. Mas um dos filhos faleceu, em 2014. Ela entristeceu, deprimiu, diz a filha, abaixando o tom da voz para ela não ouvir a notícia sobre a morte do segundo dos oito filhos da mineira nascida em 1911 em Bom Jardim de Minas, na região de Juiz de Fora. Hoje, ela possui seis filhos, a primogênita com 83 anos; 25 netos, 14 bisnetos e três tataranetos.

Dona Ignácia, de cabelos brancos, mais ainda consistentes, caminha num andador, que ganhou um sininho, até a cozinha para almoçar e ir até o quintal tomar sol, atendendo a uma recomendação do médico. O doutor da Ponte Grande vai vê-la sempre, colhe material para exames em casa, dá orientações. “Ela não deve ficar muito tempo deitada, para não atrofiar. Então, faço ela andar”, conta Odete.

Ela tem outra distração. O crochê. Está fazendo uma pequena pala de pontos ainda firmes para enfeitar uma fronha. Sem óculos, de olho na linha e no ponto, ela começa a ‘crochetar’ o trabalho manual para mostrar a habilidade. Sempre foi prendada, aprendeu a ler e a escrever com os pais.

Dos filhos, só fala de Ismael. “Parece que esqueceu dos outros, porque sempre teve mais preocupação com ele”, indica a filha.

Odete cadencia a conversa com sorriso, ao lado do marido, Sebastião da Silva, de 77 anos, funcionário público aposentado da Prefeitura de São Paulo.

Sebastião foi “adotado” pelos avós da mulher, com quem se casou mais tarde. Também idosos, os dois têm a rotina alterada a cada três meses, quando recebem dona Ignácia em casa. Duas outras irmãs alternam a atenção com a matriarca no restante do tempo.

“Ela agora parece um bebê, mas tem força. Quando está com fome, fala alto”, relata a filha. Dona Ignácia tem fome à noite, quando perde o sono, apesar de comer bem o almoço, com cardápio de caldos nutritivos, que alternam arroz, feijão, “legumes fortes”, como o inhame, mingaus de farinha láctea e fubá.

Ela dorme no mesmo quarto do casal. À noite, costuma acordar. “Ela fala alto: “Jesus, o senhor é bom, me dá comida que eu tô com fome”, diz a filha, que prepara um mingau e depois espera novamente a mãe adormecer. Papéis de mãe e filha foram invertidos. “É um bebezinho e está mais quieta porque está triste”, afirma Odete.

Não tem pressão alta, nem diabetes. “Nada de doença”. Trabalhadora rural, a centenária viveu no sítio de 16 alqueires da família até os filhos, já morando em São Paulo, a trouxeram junto com o marido, 43 anos atrás.

No Rodeio, até dobrar a casa dos 100 anos, os vizinhos admiravam a figura da mulher de estatura baixa capinando o mato no jardim, varrendo a calçada da casa onde ela residia com o filho, Ismael.

Repetia, assim, o que viveu a maior parte da vida, na roça, quando plantava feijão, milho, horta de verduras, menos o arroz, que “não dava naquelas terras”.

A filha credita a longevidade à alimentação, “tudo sempre teve fubá e legumes, verduras”, ao bom ânimo para o trabalho, à genética. O pai de dona Ignácia viveu 101 anos. A mãe não. Morreu com 48 anos.

Filha de índio e português, ela sempre foi “magrinha, trabalhadora”, repete a filha, feliz com o milagre da vida. “É uma bênção chegar a essa idade”.

Dona Ignácia é católica. O dia em que O Diário foi conhecê-la coincidiu com a visita do ministro da eucaristia, que toda semana, lê e comenta o evangelho, entrega a hóstia aos três moradores da casa, na Rua Henrique Dias. Antes, dona Ignácia ia religiosamente à missa. Nesse dia da semana, ela comeu o caldinho de legumes e cereais, um pedacinho de bacalhau, bem picadinho.

A família segue rito milenar: no dia da eucaristia, os antigos não comiam carne vermelha.

Dona Ignácia senta na caminha de solteiro, faz o sinal da cruz, toma a eucaristia, repete o Pai-Nosso, nutre-se do capítulo 14 do Evangelho de João: Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai.