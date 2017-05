Eles têm muito a ensinar

Editorial

Mogi das Cruzes tem 120 centenários e uma boa parcela da população mogiana que vive mais do que a média brasileira, na faixa dos 75 anos e cinco meses, e mundial, 71 anos.

Com mais de 80 anos, o SIS aponta a existência de 11 mil pessoas – 8.876 com até 90 anos e 2.099 com até 100 anos. 120 nasceram em 1910. Iniciado na semana passada, o recadastramento do SIS deverá apresentar uma aferição mais próxima do real. E preciso levar em conta que nem todos os moradores são cadastrados pela Prefeitura. Ou seja, podemos ter um quadro de longevidade ainda mais interessante.

De toda forma, as informações e, sobretudo o encontro e a conversa com pessoas como dona Ignácia Esméria de Jesus, com 106 anos completos em março passado, valem considerações.

A existência desses centenários e dos quase centenários confirma as boas condições de vida ofertadas pela Cidade, a partir da rede de equipamentos públicos de saúde e convivência, apontados como fatores determinantes para a longevidade com qualidade. Evidente que há desafios, como atender a todos os que estão nessa faixa etária e preparar Mogi para o futuro.

A seus passos, a Cidade tem conseguido oferecer algumas ferramentas a quem quer viver mais. Só a rede pública basta? Claro que não. A pessoa precisar querer viver mais, ter uma sólida rede social (família, amigos) e conhecimento, como diz o único geriatra da rede municipal de Saúde, Álvaro Silva.

Até perto dos 100 anos, dona Ignácia, a caminho agora dos 107 anos e moradora no Bairro do Rodeio, era conhecida dos vizinhos por ser vista capinando o quintal e varrendo a calçada em frente da casa. Esse cuidado com o quintal e com a rotina da comunidade, tratando de deixar a calçada limpa para quem quer que passe por ali, diz muito sobre um estilo de vida de gente que faz por si e pelo outro por valores próprios. Gente que não terceiriza a vida ou o cotidiano, não espera pelo outro, pelo poder público ou por Deus e faz o que acha certo fazer e nem manda o outro fazer.

Muito a Cidade pode ganhar se conhecer melhor esses centenários. Estudá-los, entendê-los, ouvi-los pode ser importante para delegar ao futuro uma Cidade melhor. Esses homens e mulheres [elas são maioria, entre os mais velhos] têm uma receita de vida que deu certo. São vencedores. Souberam conviver com as dores, os problemas e o processo de envelhecimento. São pessoas que não se abateram com um drama da atualidade, o vazio existencial. Algo presente na fala de muitos jovens, e nem tão jovens, que vivem sem fazer planos, sem sonhos, não trabalham, nem estudam, e muito menos cuidam da calçada da casa onde residem com pais e avós.