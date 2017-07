Elenco brilha em ‘Noite de Natal’

Chico Ornellas

Prestes a marcar seus 65 anos. Não havia motivos para comemorar, mas para se unir. No início de 1952 um temporal colocou abaixo a parede lateral da velha Igreja Matriz de Mogi das Cruzes. A partir daí a Cidade se uniu para coletar fundos que possibilitassem as obras da nova igreja; esta demoraria mais de 10 anos para chegar aos finalmente, com a sagração da atual Catedral de Santana.

Elenco de 46 crianças ensaiou para a apresentação da peça “Noite de Natal”, às 20 horas de 16 de dezembro de 1952, no Cine Urupema. Cada uma das crianças, apresentadas pela locutora Sonia Brasil de Siqueira, incorporava um personagem, simbolizando bonecos simulando presentes. Ao final, com a Orquestra Sinfônica Euterpe Mogiana, sob a regência do maestro Benedito Olegário Berti, todas as crianças desfilaram.

O programa, com todo o elenco, me foi resgatado pela querida amiga Leda Cecília Sica Borenstein, ela própria parte do elenco, Apresentando-se como uma boneca portuguesa.

Estavam lá:

Fada: Marili Amelina Cilento.

Menina Pobre: Lúcia Regina de Aguiar, Ana Maria Oliveira Ariza, Elza Maria Alves Silveira e Rose Mary Muniz.

Bonecas: Maria Helena Signori, Marilena de Oliveira, Sandra Ariza Meloni e Jane Ribeiro Carneiro.

Bichinhos: Lelis Alves de Ferreira, Orlando Calil Filho, Vera Lucia Boucault e Mariliane Isihara.

Bailaria Francesa: Célia Regina Guazzelli.









Cowboys: Maria Francisca Amaral Brito, José Helal Filho e Benedito Luiz Franco.

Portugueses: Maria Aparecida de Melo e Leda Cecília Sica.

Boneca Síria: Ieda Helal.

Boneca Baiana: Marilena dos S. Aguiar.

Boneca Russa: Vera Silvia Boucault.

Boneca Japonesa: Regina Nakatani.

Soldadinhos: Luiz Antonio C. Fragoso, Mario Antonio Cilento, Frederico R. Carneiro, Neide Castro e Branca Maria Melo Freire.

Holandeses: Ida Maria Straub, Julia Celia O. Marques e Milo Ricardo Guazzelli.

Caipiras: Helena Maria Correia Fragoso e Mario do Espírito Santo.





Mexicanos: Maria Luiza A. Rosa e Maria Helena Arruda Bailã.

Palhacinhos: Mario Frederico Cilento, Nivio Ribeiro da Silva Jr… e Arlete Razo.

Chineses: Mirian Rose O. Briquet, Ana Maria Straub e José Nakamoto.

Bailaria Clássica: Terezinha Raso.

E ainda: Jorge Salvarani, Maria da Penha B. de Siqueira e Taís Teresa Sica.

CARTA A UM AMIGO

Onças na Serra do Itapeti

Meu caro amigo

A Serra do Itapeti, bela muralha verde que emoldura nossa Cidade e da qual se constitui em verdadeiro cartão-postal, é um formidável logradouro de ricas flora e fauna já por melhores mãos descrita, registrada profissionalmente, fotograficamente e até em pinturas. Daí que não pude deixar de me emocionar e preocupar com a matéria de O Diário da quinta-feira (20/07/2017), intitulada “Onça parda preocupa moradores”, bem registrada por Eliane José em quase uma página inteira (Cidades 2), inclusive com chamada de capa, manchete do referido jornal. E, também, pela matéria da mesma jornalista publicada no dia seguinte em Cidades 3, rotulada “Veado-campeiro busca abrigo em casa”.

Assim pensando, ponderei que, se por um lado, claro, os moradores da região por óbvias e justas razões preocupam-se no referente ao perigo que as onças pardas podem causar quanto à segurança de suas famílias, de seus animais domésticos, seus cães, suas galinhas e suas propriedades, por outro lado todos os que somos amantes da natureza e a respeitamos como sagrada e “vítima” da invasão dos autodenominados humanos – posto que os originários donos da região não somos nós, mas os animais daquele imenso e belo habitat – também devemos nos preocupar com a preservação da fauna e da flora na Serra do Itapeti, de seu ainda riquíssimo ecossistema. No caso específico, das onças pardas e, por extensão, de todas as espécies animais e vegetais daquela enorme reserva florestal.

Ora, não destacando nomes para evitar ocorrer em distraída omissão, reconheçamos que nossa bela Cidade (arredondados 400 mil habitantes), invejável e privilegiada joia incrustada na árida megalópole da Grande São Paulo (20 milhões), felizmente conta com a ativa participação de especialistas versados no assunto da Medicina Veterinária silvestre, de advogados e competentes professores da matéria (inclusive, autor de livro a respeito), de pessoas de alta projeção política e religiosa, de personalidades de destaque até internacional (principalmente no mundo artístico do cartunismo), e de políticos entre os quais, evidentemente, encontram-se muitos que se preocupam com a natureza, de poderosas empresas e respeitadas universidades, e de empresários que, pelos inegáveis benefícios prestados à Cidade, graças ao seu constante labor e excelentes empreendimentos, destacam-se entre os economicamente mais abonados do País; enfim, de um povo onde pontificam pessoas de boa índole e amantes da natureza.

Assim sendo, penso que se impõe a todos nós a responsabilidade de uma detida reflexão sobre como proteger esses indefesos animais, destaque para onça parda, felino de garboso porte e de raríssimo achado na Grande São Paulo. A propósito, em cidade de porte muito menor, como Pomerode (32.000) em Santa Catarina, há logradouros para abrigar animais, inclusive, que não são do País, mas africanos (até leões) em um Jardim Zoológico, motivo de farta procura turística, eu mesmo tendo visitado aquela cidade nos anos 1990 quando fiquei agradavelmente surpreso pelos cuidados ali dispensados a animais selvagens.

Claro que se almejaria aqui uma extensa região devidamente guarnecida e que, idealmente, deverá ser localizada em apropriada região da Serra do Itapeti, conforme estudos de engenharia ambiental e de zootecnia, mas onde esses animais possam viver bem, não correr riscos, ser tratados e alimentados adequadamente e até procriar, evitando-se, assim, sua continuada extinção e, simultaneamente, criando-se uma atrativa região de laser, de cultura e turismo a mais para nossa Cidade, o Zoo Mogi.

Este é o apelo e clamor de um médico e velho professor, mas que, sobretudo, ama a natureza e o faz a fim de refletirmos todos sobre o tema e sobre uma solução plausível ao problema, cujos resultados somente resultariam no benefício e proteção da rica fauna ainda existente a poucos quilômetros do centro da Cidade. Assim como sobre nosso bem estar psicológico, além de vir a ser mais um destaque, inclusive com vantagens turísticas, para nossa querida Mogi das Cruzes. Se errei na exposição de minha ideia, peço perdão aos leitores, mas fiz o que achei indispensavelmente correto a um cidadão mogiano Para mim, valeu a intenção. E, quem sabe, esta matéria poderá tocar o coração e os bons sentimentos de alguém ou de alguns mogianos que também amam a natureza e aqui, meritoriamente, tiveram sucesso e mesmo fizeram fortuna.

Abraços do

Wilmes Roberto Gonçalves Teixeira

QUEM É

CLÉRICO – Dom Paulo Rolim Loureiro nasceu em Sorocaba em 1908 e morreu em São Paulo, em 1975. Ordenou-se padre em 1934 e bispo em 1948. Em agosto de 1962 foi nomeado o primeiro bispo de Mogi das Cruzes. Aqui concluiu as obras da Catedral de Santana; construiu o Palácio Episcopal, atual Cúria Diocesana (Rua Ipiranga); instalou o Seminário Diocesano na Mansão Avignon (atual Faculdade Paulo VI) e estruturou o Museu de Arte Sacra

O melhor de Mogi

A Barragem de Taiaçupeba. É a ‘praia’ de muitos mogianos que a preferem inclusive ao Atlântico de Bertioga. Na barragem, muitos praticam esportes náuticos. Bem que a Cidade poderia pensar em um parque público à sua volta. Mas, por favor, com os necessários cuidados para evitar a poluição.

O pior de Mogi

Questões que surgem como resultado de muita batalha e depois…. bem, depois desaparecem como por encanto. Como os viadutos sobre a linha férrea e o terminal ferroviário da CPTM na Praça Sacadura Cabral.

Ser mogiano é….

Ser mogiano é… saber que, embora não diga, o jurista Hélio Bicudo nasceu em Mogi.