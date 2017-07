Eleições de 2018 já começam a causar mudanças em partidos

Informação

Filiado há 12 anos no PT de Mogi das Cruzes, o microempresário Salvador Azambuja trocou a legenda pelo PDT, em busca de espaço para se candidatar a deputado estadual nas eleições do próximo ano. Azambuja era ligado ao grupo do vereador Rodrigo Valverde e conta que desde janeiro vinha tentando, sem sucesso, emplacar seu nome como virtual candidato a deputado pelo partido, algo que não teria sido aceito, segundo ele, pelos atuais “donos do partido” na Cidade, no caso, os vereadores Valverde e Iduigues Ferreira Martins. Diante dessa situação, Azambuja foi conversar com o ex-deputado e ex-prefeito de Guarulhos, futuro candidato a deputado federal, Sebastião Almeida, seu antigo colega de PT, atualmente filiado ao PDT. Almeida não só o recebeu de braços abertos, como o convidou a mudar de partido, acenando com a sonhada candidatura à Assembleia Legislativa. Azambuja não pensou duas vezes e sacramentou a mudança. O episódio envolvendo o dono de uma microempresa que compra, reforma e revende máquinas para indústrias metalúrgicas, pode ter sido o primeiro, mas certamente não será o último a provocar defecções internas em legendas partidárias. O mesmo ainda acontecerá em outros partidos para os ajustes necessários a abrigar candidaturas às próximas eleições. Mas há também uma outra leitura a ser feita do caso Azambuja. Se o PT realmente não lhe deu esperanças de candidatura, isso pode ser um sinal evidente de que o partido estuda o lançamento de algum outro nome, que tanto pode ser Valverde como Iduigues, ou ainda alguém da agremiação com mais capital político. A temporada de mudanças já começou, mas está apenas no começo. Muita coisa ainda deve vir pela frente.

Síndicos

Programado para ontem à noite, no Helbor Tower, o lançamento da entidade “Síndicos do Alto Tietê”, criada para reunir e defender os direitos dos síndicos dos edifícios e condomínios de Mogi das Cruzes e Região. Na reunião, a associação foi apresentada aos participantes junto com os benefícios que oferecerá aos profissionais. Também foram mostradas empresas parceiras do grupo e casos ligados a síndicos para um debate sobre os temas.

Grupo 300

O vereador Caio Cunha (PV) está recebendo inscrições de interessados em participar de seu “mandato colaborativo”, um grupo criado para oferecer sugestões para o trabalho do político junto à Câmara Municipal. Os interessados poderão, até terça-feira, dia 1º acessar o site oficial (www.somos300.com.br) e preencher o cadastro, se identificando e escolhendo a área onde gostaria de atuar, entre elas, educação, inovação e tecnologia, cultura, impacto social, participação e transparência, juventude, inclusão social, meio ambiente ou mobilidade urbana.

Workshops

O ex-prefeito e virtual candidato a deputado federal Marco Bertaiolli inicia no próximo dia 9 de agosto, uma série de workshops promovidos pelo PSD e destinados a prefeitos, secretários e agentes políticos do Alto Tietê e Vale do Paraíba. O evento, que acontecerá a cada 15 dias, terá como temas três livros de autoria do político, ligados à saúde, educação e empreendedorismo. Será entre 9 e 12 horas, na Sala de Convenção do Helbor Dual Patteo Mogilar, na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 703.

Rotatória

O Movimento Braz Cubas em Ação manifesta total apoio à reivindicação do vereador Cuco Pereira (PSDB) para que a Secretaria Municipal de Transportes realize um estudo para abertura de uma rotatória na Rua Gutterman, sob a linha de alta tensão, em frente ao Largo da Feira, na sede do Distrito. A medida visa facilitar o retorno para São Paulo ou Vila Estação dos veículos que trafegam pela Perimetral e deslocamentos de veículos por aquela região.

Cotidiano



Frase

Hoje vivemos um período de descrédito nas instituições e nosso objetivo será fazer com que as pessoas acreditem no Sindicato como um instrumento de luta dos trabalhadores.

Inês Paz, professora, sobre planos para maior projeção do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp)