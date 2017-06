Elefante Verde representa a Região no Vale do Silício

Informação

O Grupo Elefante Verde, criado em Mogi das Cruzes, em 2011, irá participar, pela segunda vez, do TechMission, programa que leva empreendedores brasileiros para um período de imersão junto a empresas que atuam junto ao Vale do Silício, um dos mais importantes núcleos de tecnologia do mundo, voltado especialmente para o setor da informática, na Califórnia, Estados Unidos. A partir de segunda-feira, dia 4, o Elefante será representado no evento pela Hubify, plataforma de marketing digital do grupo, existente desde 2016, por meio de seu diretor, Fabio Duran, que diz estar muito feliz por “levar a nossa nova marca para o polo de empreendedorismo mais inovador do mundo”. Na primeira vez em que participou do evento, por meio do programa do Brazil Innovators, em 2014, o Elefante Verde esteve representado pelo seu co-fundador, Caio Sigaki, um dos pioneiros na implementação de uma startup de sucesso em Mogi das Cruzes. Dentre as mais de 50 startups que já participaram do programa nos EUA, desde 2010, o grupo mogiano está entre os três únicos que conseguiram enviar dois empreendedores para o programa. A missão tecnológica possui uma agenda intensa, com reuniões com fundos de investimentos, conversas com os founders (construtores) de startups de sucesso, altos executivos de empresas que estão reinventando seus setores globalmente, enfim, contatos com toda a rede de Innovators no Vale do Silício e no Brasil. Desde que foi criado, o TechMission permitiu que startups participantes do projeto conseguissem captar mais de R$ 360 milhões com fundos de investimentos internacionais e brasileiros. Empresas conhecidas do setor, como Moip, Descomplica, Colab, vindi e Sieve estão entre as participantes. Lá estará também estará Fábio Pripas, diretor do Cubo, polo de tecnologia de informação, ligado ao Banco Itaú. Primeira franquia online do País, o Grupo Elefante Verde, de Mogi, hoje conta com mais de 50 unidades em todo território nacional e atende a centenas de empresas.

Mobilidade

O mogiano Elizeu Lopes, assessor do secretário de Transportes de São Paulo, Sérgio Avelleda, está participando, juntamente com a Seção São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil dos preparativos para 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, que espera levar à Capital alguns milhares de participantes. Lopes, Avelleda e o presidente da OAB, Marcos Lopes, discutem estratégias capazes de ajudar os visitantes a não terem problemas nos trajetos até o Pavilhão de Exposições do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo.

Reencontro – 1

Alunos da primeira turma do curso de Engenharia da Universidade de Mogi das Cruzes reúnem-se, hoje, para um café da manhã na Reitoria da instituição. A previsão é de que cerca de 60 dos seus remanescentes estejam presentes. Em seguida, terão um almoço de confraternização no Clube de Campo.

Reencontro – 2

Para relembrar o período de formação, como orador foi escolhido Emídio Marques de Mesquita. Além da atuação como engenheiro e professor de Educação Física, Emídio teve carreira de destaque, como árbitro, em ligas nacionais e internacionais de futebol e basquete.

Vaquejada

O deputado federal Roberto de Lucena (PV-SP) lamentou a aprovação da proposta de emenda à Constituição que permite a prática da vaquejada e o rodeio no Brasil. Por 373 votos favoráveis e 50 contrários, o texto foi aprovado em segundo turno na Câmara dos Deputados. “Não temos segurança de que esta PEC vá assegurar o devido respeito e cuidado com os animais. Por isso, meu voto foi contra a emenda e a favor do bem-estar animal”, disse Lucena.

Cotidiano



Frase

Se você agir sempre com dignidade, pode não melhorar o mundo, mas uma coisa é certa: haverá na Terra um canalha a menos.

Millôr Fernandes (1923-2012), desenhista, humorista, dramaturgo, escritor, poeta, tradutor e jornalista brasileiro