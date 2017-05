Ele sonha com a Basílica do Divino

Circuito

Uma certeza sempre existiu para Fábio Santana: a fé. Devoto do Divino Espírito Santo, o mogiano está ligado às festividades desde muito novo. A primeira participação aconteceu aos três anos de idade, quando desfilou vestido de anjinho. Dali, não parou mais de participar do evento. Na adolescência passou a acompanhar a procissão de pentecostes e hoje, aos 23 anos, além de ser o zelador do Museu do Divino, é também o responsável por todas as artes da festa, como o logotipo e o cartaz.

É trabalhando na criação destas imagens, que a carreira de Fábio se junta à sua paixão. Formado no curso técnico de Edificações, pela Escola Técnica Estadual (Etec) Presidente Vargas, ele imaginou que cursaria engenharia na graduação. Mas ao prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), foi a segunda opção que prevaleceu. Ele ficou em primeiro lugar para cursar com Design Gráfico com bolsa integral, na Universidade de Mogi das Cruzes. Ele decidiu que não poderia perder a oportunidade e, em 2012, se formou no tecnólogo.

O curso estava entre as escolhas de Fábio, porque desde criança sempre gostou muito de desenhar. Mandava, inclusive, desenhos para o jornal a caminho, da Cúria Diocesana. Desde 2013 proprietário da empresa FAS Designer e, com isso, é responsável não só pelo evento mogiano, mas cria também as artes para a Festa do Divino de Poá, prestas serviços para a Cúria e fez, por exemplo, os cartazes da ordenação do Bispo Dom Pedro Luiz Stringhini.

Para o futuro, a intenção é expandir sua empresa para o patamar de uma agência de publicidade. Com clientes em todo o Brasil, na América Latina e também nos Estados Unidos, o designer acredita que a ampliação seja necessária. Ele conta hoje com um portfólio com mais de mil trabalhos realizado. Fora dos comemorativos religiosos, Fábio trabalha ainda na OAN Comunicações, prestando serviços para o grupo SAMED.

Há dois anos o se tornou também zelador do Museu do Divino. Ele conta que quando chegou ao local as peças não estavam organizadas e, aos poucos, ele foi dando um jeito. Mas ele afirma que foi quando passou a contar com a ajuda da noiva Lilian de Fátima Melo, que o local ficou realmente ajeitado. Hoje, ele não deixa de abrir o lugar para visitas todo final de semana. Isso porque acredita que isso seja muito importante para a Cidade e até mesmo para visitantes que vêm de outros lugares.

Ainda menino, Fábio começou a sonhar em ser festeiro do Divino e, caso um dia seja escolhido, ele revela já ter o logotipo e o cartaz definidos. Ele tem ainda um desejo muito maior. Depois de um sonho, começou a pensar que em Mogi poderia ser instalada uma Basílica do Divino. O local seria preparado para que a festa fosse realizada durante todo o ano, além de comportar ainda a casa da festa, dos doces, um museu ainda maior e muitas outras coisas. A intenção é atrair cada vez mais fiéis para a Cidade. (Larissa Rodrigues especial para O Diário)

Curto-Circuito

Viver em Mogi é… Morar em uma das melhores cidades do Brasil

O melhor da Cidade é… Os parques









E o pior? O trânsito

Sinto saudade da… Minha avó Lucinda

Encontro paz de espírito… Nas Santas Missas

Pra ver e ser visto… A Festa do Divino

Meu prato preferido é… Strogonoff

Livro de cabeceira… A Bíblia

Peça campeã de uso do meu guarda-roupa? Blazer

O que não tem preço? Minha família

Uma boa pedida é… Pizza com os amigos e familiares





É proibido… Desistir de lutar

A melhor festa é… A companhia

Convite irrecusável… Reencontrar com os amigos

O que tem 1001 utilidades? Fita adesiva

Meu sonho de consumo é… Viajar para o exterior

Qual foi o melhor espetáculo da minha vida? Ser Designer Gráfico da Festa do Divino.

Cartão-postal da Cidade… Igrejas dos Carmo

O que falta na Cidade? Cinema no centro

Qual é a química da vida? O amor

Deus me livre de… Injustiças