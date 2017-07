Elcio Rodrigues, nos tempos da Aços Anhanguera

Cidades

CARLA OLIVO

A infância vivida na Rua Coronel Souza Franco, os tempos de estudos no 2º Grupo Escolar Aprígio de Oliveira, no Instituto de Educação Dr. Washington Luís e no curso de Contabilidade do Liceu Braz Cubas, e o trabalho no Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae), na antiga Aços Anhanguera – hoje Gerdau -, na Universidade Braz Cubas (UBC) e no Centro Espírita Santo Antônio de Pádua marcaram a trajetória do mogiano Elcio de Lima Rodrigues na Cidade. Aposentado, ele se dedica desde dezembro de 2015 à Casa da Família Espírita, no Mogilar, da qual foi um dos fundadores e onde atua como secretário. Filho do comerciante Benedicto Martins Rodrigues e da dona de casa Benedicta de Lima Rodrigues, Elcio conheceu o trabalho muito cedo. Com 7 anos já ajudava no bazar de armarinhos, papelaria, artigos escolares e brinquedos que a família comandava na Rua Antônio Cândido Vieira. Aos 16 anos iniciou atividades na área de Contabilidade no Atacadista Irmãos Marchi Ltda. e em seguida atuou no escritório contábil do cunhado, Francisco Becsi, na Rua Dr. Paulo Frontin. Em 1970, ingressou no Semae e, três anos depois, começou a carreira na antiga Aços Anhanguera, passando pelos departamentos de Recursos Humanos e Financeiro. Foram 14 anos na fábrica, que empregava mais de mil funcionários e movimentava a economia da Cidade. Após a experiência com loja de calçados em Arujá, Elcio atuou 18 anos na Universidade Braz Cubas – a maior parte do tempo como analista de pessoal, no Departamento de Recursos Humanos. Na entrevista a O Diário, ele compartilha suas histórias vividas na Cidade com os leitores:

Como foi a infância na Cidade?

Tive uma infância tranquila, nunca passamos dificuldades e o mundo era outro, não havia ameaças, violência, drogas, crimes. Quando acontecia algo na Cidade todo mundo se espantava, porque Mogi era muito sossegada e podíamos ficar até tarde na rua, onde jogávamos bola e brincávamos descalços com os vizinhos. Minha família morava na Coronel Souza Franco, 1.152, onde hoje está uma escola de dança, perto da Santa Casa, que ainda era um prédio pequeno. Lembro que passávamos na calçada e ficávamos espiando o porão do hospital, no nível mais baixo que a rua, onde eram feitos os curativos nos pacientes.

O que mais havia naquela região?

A Coronel Souza Franco era calçada com paralelepípedos, mas me recordo de quando foi colocada a rede de esgoto na Cândido Alvarenga, onde costumávamos brincar entre os canos. Havia uma grande proximidade entre os vizinhos, que sempre se visitavam para tomar um café e conversar. Era um jeito de viver muito interessante, que não se recupera mais. Perto de casa ficava o Ginásio do Estado (Instituto de Educação Dr. Washington Luís), no prédio onde está a Diretoria de Ensino. Depois, a Escola Industrial Presidente Vargas (atual Escola Técnica Estadual Presidente Vargas – Etec) também funcionou lá. Em frente era o prédio da antiga Força Pública, hoje Polícia Militar.

Onde foram os estudos?

Estudei o primário no Grupo Escolar Aprígio de Oliveira, no prédio hoje ocupado pelo Liceu Braz Cubas, na esquina das ruas Dr. Ricardo Vilela e Capitão Manoel Caetano, onde tive professoras como a dona Norma e Lobélia. Todos os dias, os alunos ficavam perfilados no pátio da escola antes do início da aula para cantar o Hino Nacional. Não sei onde este civismo se perdeu, mas é uma pena. Os alunos vinham de casa com este sentimento de respeito, obedeciam aos inspetores, diretores e professores e se levantavam quando alguém entrava na sala de aula. O uniforme era uma exigência e não se entrava na escola se ele não estivesse completo. Isso nos atribuía responsabilidade desde cedo.

E o curso ginasial?

Não fiz o curso preparatório, mas passei no Exame de Admissão ao Ginásio do Estado, com ajuda da minha irmã, que era 6 anos mais velha do que eu. Lá tive aulas com os professores Carlos Polimeno, de Matemática; sua mulher, Neli, de História; Nyssia Freitas Meira, de Português; Hugo Ramos, de Educação Física; Niquinho (Antonio Mármora Filho), de Música; Lygia, de Desenho; e outros. Eu não tocava instrumento na fanfarra, mas participava dos desfiles no pelotão de alunos. Era a época das escocesinhas, coordenadas pela professora Lourdes Romeiro, e dos campeonatos e apresentações fora da Cidade. Apesar de não participar, torcia pela fanfarra da escola, que tinha grande rivalidade com a turma do Liceu Braz Cubas. Quando se encontravam na rua, durante os ensaios, o clima era tenso, assim como nas disputas esportivas da Brascol, entre os times das duas escolas. Outra recordação do Ginásio era a cantina de lá, que tinha lanches caprichados. Depois, no colegial, as opções eram os cursos Clássico, Científico, a Escola Normal ou a Contabilidade do Liceu Braz Cubas, onde fui estudar.

Qual foi o primeiro trabalho?

Na Cândido Vieira ficava o bazar do meu pai, que vendia armarinhos, papelaria, material escolar e brinquedos. Minha mãe cuidava da casa, dos filhos (Maria Aparecida – já falecida -, Reinaldo e Elcio) e também trabalhava no comércio, onde eu comecei a ajudar com 7 anos. Parte das mercadorias era trazida de São Paulo e meus pais se revezavam nas idas à Capital, sempre no trem Maria Fumaça, que levava duas horas de Mogi até lá. Também me lembro daquele cheiro característico da caldeira que era sentido dentro dos vagões. Com 16 anos, fui trabalhar com Contabilidade no escritório do Atacadista Irmãos Marchi Ltda., que depois teve um supermercado no Mogilar, onde está o Maktub. Ali tirava notas ficais e fazia trabalhos externos. Dois anos depois, fui para o escritório do meu cunhado, Francisco Becsi, na Rua Dr. Paulo Frontin.

Onde mais o senhor trabalhou?

Em abril de 1970, o então vereador Narciso Yague Guimarães me arrumou emprego no Semae (Serviço Municipal de Águas e Esgotos), na Otto Unger, onde trabalhava na área de Contabilidade Pública, balancetes, caixa e controle de pagamentos. Após três anos, fui para a antiga Aços Anhanguera (hoje Gerdau), que havia sido fundada em 1966 e recebeu, na inauguração, o então presidente da República, Castelo Branco. Comecei no departamento de Recursos Humanos e após dois anos passei para o Financeiro. Ao todo, foram 14 anos na fábrica, que empregava mais de mil pessoas e movimentava a economia da Cidade. Ela era do grupo Caemi e tinha o seu Augusto Trajano de Azevedo Antunes como presidente. Havia um bom nível salarial e muita gente da Região ia fazer ficha para tentar vaga lá, assim como vinham vários técnicos de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Muitos vieram para trabalhar, mas acabaram fazendo a vida em Mogi e ficando por aqui. Também foi assim com grande parte do pessoal que veio para cá estudar nas universidades (de Mogi das Cruzes e Braz Cubas). A partir daí, a Cidade começou a receber muita gente de fora e mudou bastante.

Há episódios vividos na fábrica que ficaram marcados?

Alguns meses depois que comecei lá, houve a explosão de um forno na aciaria e oito funcionários morreram, incluindo engenheiros e eletricistas. Foi uma tragédia que ficou marcada. Ali era um ambiente de risco e quando já não estava lá, houve outro problema de contaminação de alimentos que também levou alguns funcionários à morte. Saí em 1987, quando a economia do País não ia bem, houve uma greve e mandaram 72 funcionários embora. Um dos demitidos era o João Baptista, meu amigo, que me convidou para abrir uma loja de calçados em Arujá. Ficamos no comércio por 5 anos, até a época do Collor (Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República), que confiscou a poupança e novamente a economia ficou ruim. Foi aí que outro amigo, Ogier, que trabalhava na Universidade Braz Cubas (UBC), me levou para lá. Comecei como escriturário da pós-graduação, na época coordenada pelo professor Jarbas Vargas Nascimento, até que surgiu vaga no Departamento de Recursos Humanos e fiquei como analista de pessoal até maio de 2010.









Ficaram lembranças de lá?

Era um tempo muito bom, os funcionários se davam muito bem e formavam uma grande família. As festas juninas e as confraternizações de final do ano ficaram marcadas. Ainda tenho contato com grandes amigos que fiz lá.

Quando teve início seu envolvimento com o espiritismo?

Isso vem de berço porque minha família sempre foi espírita, mas durante um tempo, me dediquei mais ao trabalho e aos filhos, até que em 1990, aos 40 anos, passei a me envolver de forma mais efetiva no Centro Espírita Santo Antônio de Pádua, fundado pelo Dr. Álvaro de Campos Carneiro. Participava das tarefas das segundas-feiras, quando há o Evangelho e os passes, e dirigia os estudos de terça, ao lado do Hyro Cardoso Pereira Junior. Quando o seu Álvaro morreu, em 1999, na recomposição da diretoria, fiquei como secretário até 2015, quando meu ciclo lá se encerrou. No final do mesmo ano, ao lado de um grupo de pessoas, atuei na fundação da Casa da Família Espírita, no Mogilar, com o Hyro, Mônica Ribeiro do Carmo, Mário César do Espírito Santo Ramos, Antenor de Souza Camargo, Rosangela Santos Alcatrão, Mara Regina Carmo, Marília Helena Rodrigues e Maria Cristina William Cury. Ali também temos o Evangelho, passes e cursos. Minha esposa é católica e a convivência espiritual em casa sempre foi boa, cada um respeitando o ponto de vista do outro. Nunca faltou religião, sempre fizemos preces juntos, porque a vida não é só a parte material, é preciso ter o lado espiritual fortalecido.

Quais as suas distrações?

Gosto muito de ler, principalmente sobre a doutrina espírita, como preparo para os cursos e palestras. Também pesquiso sobre o assunto na Internet e uso as redes sociais, como Facebook e WhatsApp, para postagens de textos sobre espiritualidade, buscando o apelo dos sentimentos e da ligação com Deus. Em casa, gosto de cozinhar e preparar lasanha, risoto, feijoada, rabada e macarronada, principalmente quando meus filhos Cláudio Marcelo, que é arquiteto e casado com a Fabíola, e Paulo Rodrigo, que se formou médico, e casou-se com a Gisleine, além dos netos, vêm almoçar conosco. Também adoro assistir à TV, inclusive às novelas e aos jogos do meu time, o São Paulo.

Há mais lembranças da Mogi das Cruzes de antigamente?

Gosto de esporte e fiz parte dos times de futebol de salão do Semae da Aços Anhanguera. No passado, costumava assistir aos jogos do Comercial, no campo cercado por latões, na área hoje ocupada pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Nacional). Ali vivia lotado, principalmente aos domingos, quando as partidas eram a distração dos mogianos.

O que mais havia para se fazer na Cidade?

Havia os cinemas e frequentei o Vera Cruz, que era perto de casa, na Cândido Vieira, onde hoje é um buffet infantil. Ali, depois do filme principal de domingo, eram exibidos os seriados, que nos prendiam a atenção. Também ia ao Cine Parque, onde está o supermercado Esperança, na Ricardo Vilela; ao Odeon, em frente ao jardim (Praça Oswaldo Cruz); ao Urupema, na Praça Firmina Santana; e ao Avenida, na Voluntário Fernando Pinheiro Franco, que era o mais sofisticado, com poltronas estofadas, enquanto os outros tinham assentos de madeira. Não havia muitas opções e a televisão chegou na minha casa só em 1962, em preto em branco. Era difícil comprar um aparelho e os vizinhos costumavam se reunir na casa da família que tinha TV para assistir aos programas juntos. Outra distração eram os passeios dos jovens no jardim.

Onde o senhor conheceu sua mulher?

Ela trabalhou no Semae na mesma época em que eu estava lá. Namoramos de 25 de março de 1971 até 2 de outubro de 1975, quando nos casamos. Então, saí da casa dos meus pais, na Coronel Souza Franco, morei na Rangel Pestana, perto da antiga fábrica de tecidos Mogitex, já desativada, e três anos depois fomos para a Vila Suíssa, em César de Souza, onde estamos.