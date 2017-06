Ela traz canções inéditas e velhos hits em DVD

Televisao

Vanessa da Mata reúne 25 músicas neste trabalho ‘Caixinha de Música’

Como tanta gente faz, Vanessa da Mata quis convidar os amigos para uma reunião em que eles pudessem conhecer sua casa nova. Mas, no caso dela, a festa foi a gravação de um DVD e o local era a Casa Natura Musical.

“Caixinha de Música”, o DVD, é mais do que um simples registro de show. Ao lado dos sucessos que seu público acompanha aos gritos e pulos, músicas inéditas são apresentadas por Vanessa. O trabalho serve como sucessor do álbum mais recente, “Segue o Som”, de 2014.

“Eu queria um DVD que tivesse um certo frescor” conta Vanessa à reportagem. “Não queria que fosse um caça-níqueis, mas sim algo gostoso, que fosse divertido para mim também. Tinha essas músicas que estavam pedindo para entrar no repertório.”

Das 25 músicas, sete são inéditas. Entre novos trabalhos autorais da cantora e compositora, há espaço para o cover de “Impossível Acreditar que Perdi Você”, sucesso nacional do cantor popular Márcio Greyck no início dos anos 1970, e para “Perfume Barato”, canção da própria Vanessa que há muito aparecia em shows, mas nunca tinha sido gravada.

Com três instrumentistas e alguma programação eletrônica, ela cantou por duas noites no final de maio. A primeira serviu de ensaio; na seguinte, registrou o DVD, que deve ser lançado em setembro.

O palco utilizado é, literalmente, de Vanessa. Ela é uma das sócias da Casa Natura Musical, espaço aberto no bairro de Pinheiros, em São Paulo, há um mês e que propõe uma escalação de MPB de qualidade.

O projeto é da Vivá Cultural, empresa da cantora com dois nomes conhecidos e bem-sucedidos da noite paulistana: Paulinho Rosa, dono do Canto da Ema, e Edgard Radesca, fundador do Bourbon Street.









“Estamos em um momento difícil no país, até para nossa autoestima. Por isso queremos valorizar o que temos de mais bonito, trazer a música que nos fortalece.”